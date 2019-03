“Las obras que inaugura el gobierno provincial son financiadas con fondos de Nación”

El responsable del Noroeste argentino del Plan Belgrano, Miguel Vázquez Sastre, fue crítico en relación al reclamo realizado en diferentes oportunidades por el oficialismo provincial en torno que no se envían fondos para el desarrollo de la obra pública con un importante financiamiento de Nación.

“Hay algunos certificados que se están debiendo pero no porque no se quieren enviar los fondos, sino por falta de rendiciones. Se está trabajando, nuevamente, en presentar las rendiciones especiales en Secretaría de la Vivienda pero se va a seguir mandando como corresponde. Hubo un párate en este tema de Secretaría de la Vivienda pero no es menos cierto que incluso los propios gobernadores estuvo hace meses con funcionarios del área para acordar los nuevos proyectos o planes que se van a barajar”.

“Los datos oficiales hablan de mil doscientos ochenta y cinco millones de pesos que bajó el gobierno nacional a la Provincia para viviendas. Es un monto más que importante. Son casi 3.400 viviendas terminadas con fondos nacionales. Es importante la inversión que hace el gobierno nacional y se va a seguir haciendo”.