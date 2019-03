Jalil dejó sin efecto los despidos, prometió un aumento y manifestó que se ampliarían los puestos del concurso

Jalil dio marcha atrás a la medida tomada por el secretario de Protección Ciudadana, Juan Zelarayán, que había dado de baja a becados que cumplían funciones en Sanidad municipal.

En las primeras horas de la mañana, el personal, que presta servicio en el organismo y otros centros de salud y que había reclamado estabilidad laboral el lunes por la mañana, se había anoticiado por la tarde de que estaban fuera del programa de becas. Si bien las notificaciones solo se hicieron efectivas en algunos de los empleados precarizados, todos los manifestantes entraron en pánico.

Ayer por la mañana, decidieron hacerse presente en el palacio municipal con el objeto de dialogar con el intendente, Raúl Jalil. Acompañados por el titular del SOEM que, si bien no tiene injerencia porque no son empleados municipales, se unió al pedido para reforzar dicho reclamo.

En este sentido, el intendente, con muy buen tino, teniendo en cuenta la situación económica reinante y considerando la realidad de cada uno de los que reclamaba, dejó sin efecto el instrumento que los separaba de los cargos. A su vez, se comprometió a evaluar el ingreso de más personal a través del proceso que viene llevando a cabo el Municipio que prevé el ingreso de personal por concurso.

Por otro lado, según las versiones de los empleados, el intendente habría confirmado el pago de un aumento de 2.000 pesos que se pagarían en mayo.

Por su parte, Zelarayán, en diálogo con LA UNIÓN, minimizó la situación y aclaró que no eran 54 los becados despedidos sino 4. En este sentido, dijo que “tenemos previsto que toda la gente precarizada y de Sanidad participe del concurso de cargos que tiene previsto incorporar a 10 empleados. Todos los que precarizaron participaron del mismo, los que no lo hicieron, fue porque les faltó documentación, pero en su gran mayoría están en concurso. Sabemos que muchos están ansiosos por los resultados del concurso”.

Por su parte, Walter Arévalo, del SOEM, comentó que “las protestas de los trabajadores son legítimas. En este momento, en el Municipio hay casi 5 mil precarizados, pero esto se distorsionó. Si a la gente le decían que no había un compromiso de trabajo genuino, esto no estaría pasando. Pero acá hay concejales y punteros políticos que hacen promesas que no pueden cumplir”.

En relación a la incorporación de personal a la planta municipal, la secretaria de Hacienda Municipal, Susana Peralta, aclaró que “el Municipio no tiene capacidad para sostener la cantidad de gente que se encuentra en los programas. Nosotros tenemos un límite fijado por el presupuesto y por una ordenanza. Los espacios vacantes están destinados a ser cubiertos por las personas que participan del concurso”.