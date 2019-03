WhatsApp bloqueará millones de cuentas, ¿cómo evitarlo?

WhatsApp, que tiene más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo, quiere limitar el acceso a aquellos que envíen mensajes a través de aplicaciones de terceros, como WhatsApp Plus.

Por estas horas, informó a través de un comunicado que "no avala el uso" de estas alternativas, ya que "no es posible validar sus prácticas de seguridad".

Se conoció, por estos días, que los usuarios recibirán un mensaje que alerta que la cuenta se encuentra "suspendida temporalmente".

¿Cómo hacer para no caer en el bloqueo? Simplemente, borrar la aplicación no autorizada y migrar hacia la oficial. Para ello, la empresa se encargo de recomendar hacer una copia de seguridad de los chats antes de transferir la cuenta y así evitar la pérdida de las conversaciones y los archivos multimedia.

Pese a ello, y tal como dice en su comunicado, WhatsApp "no puede garantizar el éxito de la transferencia del historial de chats debido a que las aplicaciones no oficiales no son compatibles".

Ya hace una década que la "app" ofrece servicios de mensajería y durante este tiempo surgieron numerosas aplicaciones no oficiales que permiten algunos "extras" como una variedad mayor de emoticones o tipografías especiales. Las mismas, no ofrecen la seguridad que sí da tener la app oficial.

Fuente: Diario26