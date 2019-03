Lavagna aseguró que Macri dejará una herencia peor que la del kirchnerismo

Si bien sigue sin confirmar su candidatura a Presidente, el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, comienza a gestar el camino de cara a octubre. Tras el almuerzo que mantuvo con Marcelo Tinelli, deslizó que podría haber una alianza con el conductor ya que lo vio "más comprometido". También se volvió a mostrar en el medio de la grieta y repartió críticas para Mauricio Macri y Cristina Kirchner.

"Macri va a dejar una herencia peor que la del gobierno anterior", lanzó Lavagna en una entrevista con Maria O'Donnell en Radio Metro. En ese sentido, añadió: "Los cuatro últimos años del gobierno anterior eran malos y estos últimos cuatro años profundizaron la crisis. Los datos externos fueron claramente positivos y no se aprovecharon. Forman parte de los errores propios del gobierno de Macri".

En comparación entre ambos líderes políticos que marca la grieta, señaló: "Desde lo político, Cristina y Macri son dos extremos. Los dos tienen vocación de permanencia y de absorberlo todo. No tienen la idea de la alternancia o buscar consensos. El que venga, partirá de ocho años de recesión con una inflación y una deuda que no existía. Estoy intentando contribuir. Esta grieta no nos conduce a ningún lado".

De cara a las Elecciones 2019, Lavagna comienza a forjar su espacio político y, tras la reunión que mantuvieron, deslizó que Tinelli se podría sumar para octubre: "Es un empresario exitoso y un productor importante. Quiere hacer un aporte. Ahora lo vi más comprometido con ir adelante".

"No es raro que Tinelli sea un protagonista político. Forma parte de mis reuniones con gente de la sociedad civil que tiene preocupaciones. Ya habíamos desayunado en mi casa hace un tiempo atrás", manifestó, y agregó: "Lo importante es ser capaces de construir un espacio amplio con el radicalismo, el massismo, gente del desarrollismo".

Por otro lado, se pronunció en contra del aborto, aunque también habló de una consulta popular para definir los pasos a seguir. "En lo personal no estoy a favor del aborto. Me gustaría que el protocolo de la Corte se aplique en todo el país y que nadie pueda impedir que eso se cumpla en tiempo para que no se repitan hechos como los que ha habido. Me gustaría una consulta popularpara que se defina si en materia de valores lo queremos o no y después los legisladores se encargaran de adaptarlo", expresó.

"Estamos reuniéndonos con gente, poniendo ideas sobre la mesa. No he decidido nada. Las candidaturas deben definirse al final", dijo sobre su candidatura que aún se mantiene en duda.