La gobernadora Corpacci inauguró la escuela de la Ribera del Valle

Ayer por la tarde, la gobernadora Lucía Corpacci inauguró un nuevo edificio escolar ubicado en el corazón de la Ribera del Valle. La escuela tendrá una oferta educativa de Unidad Institucional contando con los niveles inicial, primario (Jornada Extendida en segundo ciclo) y secundario, los cuales funcionarán en los turnos mañana y tarde, a los que concurrirán más de 200 alumnos.

En la oportunidad, la jefa de Estado también entregó guardapolvos y kits escolares.

En su discurso, Corpacci destacó el proyecto de urbanización realizado en ese sector de la ciudad. “Hoy trabajamos fuertemente en infraestructura para todos ustedes, se relocalizaron un montón de viviendas para poder organizar el barrio porque antes no entraba una ambulancia, no entraba un taxi, no entraba un colectivo; cerramos el canal que para ustedes era realmente el problema donde muchas veces los chicos tuvieron accidentes, hicimos los dos centros vecinales que los dos están en actividad y el año pasado inauguramos el CIC que hoy funciona y si no empezó el comedor va a estar empezando en estos días para que los chicos también puedan ir ahí. Y lo que nos faltaba era esencial: la escuela. Hoy estamos pudiendo decir que ya tenemos escuela”, remarcó.

La mandataria también hizo hincapié en la importancia de llevar educación a los diferentes sectores de la Provincia porque “cuando la gente aprende a pensar, cuando la gente aprende a razonar, cuando la gente adquiere criterios para discutir las cosas, somos más libres y nosotros los queremos libres a nuestros jóvenes catamarqueños”.

A su vez, mencionó los puestos de trabajo que esta escuela generó en la provincia. “Significó trabajo para todos los compañeros de la construcción que trabajaron haciendo esta escuela, acá trabajaron albañiles, plomeros, electricistas y pintores. Significa trabajo para todas las señoritas, los ordenanzas, los maestros que van a trabajar en esta escuela, y espero que signifique preparar nuestros niños para que salgan con posibilidades de un trabajo cuando terminen en esta escuela”, comentó.

Por último, Corpacci hizo mención al aporte realizado desde Nación. “También quiero reconocerle al Gobierno Nacional actual que sostuvo los fondos para que hoy podamos estar terminando esta escuela, yo siempre le dije a los catamarqueños que por sobre todas las cosas estaba mi provincia y la muestra es esta escuela. Por sobre todas las cosas, el esfuerzo siempre será para Catamarca”, culminó.