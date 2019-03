Precarizados de la Salud Municipal, que reclamaron estabilidad laboral, fueron separados y quedaron sin las becas

Ayer por la mañana, un grupo de becados que prestan servicio en diferentes centros de salud del ámbito municipal, decidieron impedir la atención en sanidad, en reclamo de estabilidad laboral.

Por la mañana se hizo presente el titular de la Secretaría de Protección Ciudadana, Juan Manuel Zelarayán, quien advirtió a los becados que esa situación no sería tolerada por las autoridades y que él se encargaría de analizar el caso particular de cada uno.

Según los empleados, se trataría de alrededor de 140 personas que se encuentran en esa situación y que, en algunos casos, muchos de ellos tienen antigüedad mayor a 7 y 10 años con la modalidad de becados.

En horas de la tarde de ayer, se conoció que la administración habría decidido dar de baja al menos a 54 de las personas que reclamaron por la mañana.

Una de las damnificadas dijo que, por el momento, “solo le llegó a algunas la notificación de que estamos dadas de baja. Nosotras solo peleábamos por un contrato, cuando decidimos reclamar, estábamos conscientes de que podían tomar esta medida, pero no nos imaginamos que le dieran de baja a 54 personas”.

La becada también comentó que ya sabían que andaban averiguando sus datos. “Yo fui una de las que dio la cara. Lo que nos llamó la atención es que fuéramos tantas. En la notificación que nos envían dicen que nosotros rompimos el establecimiento, por sanidad, y que no dejamos ingresar a los compañeros de planta, pero nosotros sí los dejamos ingresar. Nuestro reclamo se plasmó en que no ingrese la gente y que haya atención. Nosotros no hicimos destrozos y jamás destruimos nuestro material de trabajo”, aclararon.

Para hoy, está previsto que se reúnan en la intendencia acompañados por el SOEM. El compromiso de Walter Arévalo es acompañarlos para solicitar la reincorporación. No hay compromisos de contratos, pero intentarán que se revea la situación.