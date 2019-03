El titular del SAME desestimó el proyecto de usar motos para urgencias y dijo que nunca le consultaron

Por iniciativa de la concejal Alicia Paz, se planteó un proyecto que prevé la aplicación de motos en la emergencia médica, con el objeto de llegar con antelación a los hechos en el casco céntrico, evitando los embotellamientos de tránsito.

Al respecto, Norberto Bazán, titular del SAME en Catamarca, dijo que desconoce la existencia del proyecto, y que nadie los consultó al respecto. “El SAME no recibió ningún pedido de informes sobre si tenemos problemas de acceso en el casco céntrico”, sostuvo.

Luego agregó: “En los medios de comunicación queda reflejado constantemente el trabajo que realiza la Emergencia Médica, y si bien nuestra ciudad ha crecido poblacionalmente, no tenemos dificultades de acceso. El tránsito vehicular que tenemos tampoco dificulta sobremanera. Creo que la máxima dificultad se encuentran en ciudades como Buenos Aires o Córdoba, donde tienen otros medios transporte como helicóptero, que lo despachan inmediatamente”.

Según Bazán, los casos de urgencias que demandan medios de transporte alternativos, no son lo más común en Catamarca.

“El trabajo que realizamos es permanente. Todos los días estamos asistiendo en accidentes y trasladando pacientes en las ambulancias. Es nuestra función”, aclaró Bazán.

La emergencia médica en Catamarca tiene alrededor de 200 llamadas por día, y permite descomprimir la asistencia médica en los nosocomios. Según el profesional, “no todos los pacientes son traslados al hospital, tanto de Niños como el San Juan, es una de las funciones principales del servicio de emergencia”.

Bazán aclaró que desconoce la viabilidad de este proyecto, pero “pensar en motos como moto ambulancia no sería posible, ya que las motos cumplen funciones totalmente diferentes, esto sería en zonas de acceso restringidos como las montañas, o los cuatriciclos, pero dentro de nuestra ciudad con la densidad poblacional que tenemos, será más efectivo más ambulancias”.

A su vez, el titular del SAME aclaró que el sistema de motos, podría significar una pérdida de tiempo, al enviar un vehículo que no podría resolver el problema, y dijo que “además, en el caso que se usara, tendría que ser personal sumamente capacitado para definir la gravedad de la situación o un médico que tendría que estar ahí para definir la derivación o no de los enfermos”.

En relación a la viabilidad, del sistema, el médico reconoció que en Bs As no funcionó, y que solo se podría utilizar en el caso de que se utilice como Trage, cuando hay víctimas múltiples. “Nosotros para eso tenemos ambulancias distribuidas en distintos puntos de la ciudad, que se activan junto con el coordinador médico que está en la base y yo que ando con la camioneta, por todos lados”, puntualizó.