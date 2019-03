Susana Giménez: “Apoyo una reelección de Mauricio Macri, pero tienen que parar los aumentos”

Susana Giménez fue otra de las celebridades que también opinó sobre la situación económica actual. Aunque reconoció que sigue apoyando a Mauricio Macri, dijo que “tienen que parar los aumentos”.

“Yo lo apoyo siempre porque me parece que creí que era lo mejor para la Argentina. Por supuesto que es mucho mejor que lo tuvimos, pero no quiero que el pueblo pague un costo por todo lo que hicieron los demás”, dijo la conductora con respecto a una reelección de Mauricio Macri. También destacó que “antes que el peronismo”, hay que “probar cualquier cosa”.

Sin embargo, en declaraciones radiales agregó: “Yo creo que todo lo que están haciendo tiene que rendir sus frutos en algún momento. No sé cómo, pero tienen que parar los aumentos. No se puede aumentar todos los días porque la gente se vuelve loca”.

A su vez, Susana Giménez también vio con buenos ojos una posible candidatura de Marcelo Tinelli: “Yo no creo que sea candidato a presidente, yo creo que tiene que empezar de a poquito en la política. Se necesita experiencia, cintura, algo. Los políticos son tipos muy vivos por lo general. Sería correcto, impoluto y no es chorro”.

Y no pudo ocultar su indignación con lo que vive Venezuela junto a Nicolás Maduro: “Agarré el diario esta mañana y veo que ya son 60 los muertos por el apagón de este mamarracho, ridículo, asesino que está en el poder y no puedo creer que no lo saquen ni sus propias fuerzas armadas, o alguien de afuera. Este tipo no puede hacerse el dueño de un país y matar gente de esta manera”.

“Es un hombre que está re loco. Siempre fue loco, desde que hablaba con los pájaros. Además es un criminal, un asesino“, cerró.