"Desde el día que hice la denuncia siento todo el tiempo el apoyo en la calle"

Thelma Fardin estuvo en domingo en el programa "Debo Decir", América, que conduce Luis Novaresio, y habló tras la multitudinaria marcha del 8M por el Día Internacional de la Mujer en la que participó.

"A la hora de contratarme seguramente se pone sobre la mesa que mi nombre esté vinculado a una causa. Con el Día de la Mujer que pasó y esa sensación de estar en grupo en la calle -sin festejar porque es muy duro todo lo que tenemos que salir a visibilizar- recargué energías. Fueron tiempos duros estos últimos meses", explicó la actriz.

"Desde el día que hice la denuncia siento apoyo en la calle, todo el tiempo. Creo que en las redes sucede algo que amedrenta: una carga violenta. Pero en la calle lo único que siento son abrazos, fuerzas, cartas y todo lo demás queda escondido detrás del anonimato que da la pantalla", dijo Fardin sobre su denuncia hace cuatro meses contra Juan Darthés por abuso sexual.

"Realmente no me duele desde lo personal el 'yo a vos no te creo'. Porque si lo hago personal, lo hago tanto en lo positivo, como el ser la abanderada de esto; como en lo negativo, la violencia y la agresión. Por eso trato de no hacer personales ninguna de las cosas y, en ese sentido, voy a pelear siempre por la libertad de expresión. Después, cada uno elije qué hacer con esa libertad", aseguró.

PrimiciasYa