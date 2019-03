Horóscopo del día lunes 11 de marzo de 2019

ARIES - ¡Deshazte de esa típica ideología! Estás viviendo con “misiones” viejas y creencias viejas que guían tus acciones más de lo necesario. No hay razones para que obedezcas los principios que pertenecían a tus padres y que no tienen conexión en nada con tu vida. La energía astral en juego te hará saber hoy que es importante, y hasta crucial, que te liberes de los valores que no te pertenecen.

TAURO - Hay brillo en tus ojos, y sin duda el amor es el gran tema del día. Hazte cargo cuando se trate de tu pareja. Podrás descubrir que se produce una cierta tensión entre los deseos de libertad y de unión con tu persona enamorada. Quizás una parte de ti se quiere ir y la otra preferiría que te quedes con tal. El aspecto en juego de hoy trae estos temas al centro de la escena.

GÉMINIS - Hoy comienza el día con el pie derecho. Descubrirás que la primera media hora después de levantarte tendrá mucho que ver con el estado de ánimo general que te acompañará durante el resto del día. Descubrirás que si te concentras y bajas la intensidad de tus emociones, te prepararás mucho mejor para los desafíos que te pudieras enfrentar, gracias a la alineación astral.

CÁNCER - Hoy quizás tu amante esté algo difícil. Lo más complicado de entablar una relación íntima con alguien es que, cuanto más te manifiestas tal cual eres, más fácil le resulta al otro herirte. Sabe qué botones pulsar. Podrás sentir que debes retroceder un poco debido a la energía que origina tensiones producto de la configuración astral en juego.

LEO - Hoy podrías estar extremadamente sensible a los actos de los demás. Lo más probable es que descubras comentarios insignificantes y matices en los tonos de voz, acumulando tensión en la dinámica de cualquier situación que debas enfrentar. La energía celestial de hoy también te hace más consciente de la importancia de tener buenos amigos que actúen como balanza con respecto a tus opiniones.

VIRGO - Hoy, permite que tu lado creativo brille durante el día. Podría ser que los comentarios de los demás aviven la llama dentro de ti. Aprovecha este impulso de emoción para revivir un emprendimiento artístico que te ayude a ponerte en contacto con tus emociones. La energía astral en juego trae tu lado femenino y receptivo al centro de la escena. Esta noche quizás desees lucir espectacular para salir con alguien que amas.

LIBRA - Te encuentras en tu pico mensual en términos de estado de ánimo general, y hoy descubrirás que tus emociones se agitan como resultado de la alineación astral. Esta configuración poderosamente receptiva también podría hacerte más consciente de las personas que te rodean y cómo tus acciones afectan la energía de la situación. Abre tu corazón y mente a los sentimientos reconfortantes de los demás.

ESCORPIÓN - Es cierto que provienes de una clase social determinada, como cualquiera de nosotros. Pero, ¿debes identificarte con esos valores por el resto de tu vida? Estos valores alguna vez podrán haber sido tuyos, pero toma en cuenta que posiblemente ya no tengan conexión con tu vida. La energía astral te aconseja avanzar y liberar tus ataduras con el pasado.

SAGITARIO - Como muchos compatriotas de tu signo, es posible que hayas sentido una separación gradual de las personas con las que has compartido mucho tiempo últimamente. Los cuerpos astrales están en el proceso de remover esas actividades que simplemente no están correctas en relación con quien eres. La energía celestial te ayudará a estar más consciente de esto a medida que sigues sus movimientos.

CAPRICORNIO - La astrología a veces hace que ciertos aspectos parezcan algo inquietantes, porque tradicionalmente pueden estar asociados a la muerte. Pero no es una muerte real, sino una simbólica, como una transformación psicológica. La alineación astral de hoy seguramente te hará consciente de que algo en tu interior está en proceso de morir. Pero esto te permitirá dar nacimiento a nuevas características, un ser más verdadero.

ACUARIO - En los días como el de hoy tienden a resurgir sentimientos de abandono en una persona como tú. Experimentarás una sensación de soledad, y ciertamente no es la primera vez que te has sentido de esta manera. La diferencia es que hoy sentirás obligación a tomar ciertas decisiones importantes a solas. Pero la real soledad sólo está en tu imaginación. ¿Por qué no confías en un amigo cercano?

PISCIS - Hoy la alineación astral sugiere que medites acerca de los últimos hechos ocurridos en tu hogar o familia. Para la sorpresa de tus seres más cercanos, aceptarás o rechazarás una propuesta, y lo harás junto con una persona. No tendrás tu humor usual, calmado y conciliatorio, por lo tanto prepárate para algunas miradas de sorpresa.