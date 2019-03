Cornejo, a favor de internas en Córdoba

El gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, pidió que la disputa entre Mario Negri y Ramón Mestre por la postulación a gobernador en Córdoba se defina a través de una interna. De esta forma, el mandatario provincial y jefe del radicalismo se diferenció de la postura de la Casa Rosada, que reclama que se defina por encuestas.

“De ninguna manera le pediría a alguno de los dos que baje su candidatura. Por eso creo que la elección interna es la salida”, explicó Cornejo, según consignó el diario Perfil.

“Hay que hacer todos los esfuerzos para que esa elección esté. Si no hay tiempo, si no hay cronograma, se deberá buscar un acuerdo, que deberá contemplar a ambas partes. No hay ninguna chance para una división de Cambiemos en ninguna provincia, ni tampoco en Córdoba”, remarcó el presidente de la UCR.

La Mesa Nacional de Cambiemos se reunirá hoy para analizar el panorama en Córdoba de cara a las internas del próximo domingo para elegir quién será el candidato a gobernador de esa provincia, postulación que se disputan los radicales Negri y Mestre.

El encuentro, que se llevará a cabo en la Casa Rosada, apunta a “tratar de mediar en las diferencias que sobre ese mecanismo se generó entre los dos precandidatos a gobernador de la provincia”.