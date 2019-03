La respuesta de Santiago del Moro al tener que elegir entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner

Santiago del Moro participó del primer programa de PH, Podemos Hablar, en su tercera temporada y se enfrentó a una pregunta incisiva del conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff, sobre la sinceridad de los políticos y a quién elegiría él. El ex conductor de Intratables respondió muy convencido de su respuesta y lanzó: “Es que ninguno me interesa mucho”.

“Hiciste muchos políticos, venís de tres años de Intratables. Si tenes que sentarte mano a mano, ¿quién crees que va a ser más sincero en una entrevista? ¿Mauricio Macri o Cristina Fernández de Kirchner?”, fue la pregunta que le realizó Andy Kusnetzoff a Santiago del Moro.

A lo que el famoso periodista respondió: “Después de conocerlos casi a todos, sueño con una Argentina que no sea Macri o Cristina. Me parece que si pensamos siempre en ellos caemos en la trampa y no vamos para adelante. Creo que si es Macri o Cristina estamos empantanados en una discusión”.

Inconforme por la respuesta, el conductor del ciclo transmitido por Telefe insistió y repreguntó: “Pero si los tenés que entrevistar, ¿quién crees que va a ser más sincero?”. Pero esta vez, del Moro se mostró más decisivo en su respuesta: “No sé, creo que todos los políticos dicen algunas verdades y muchos mienten. Son políticos de raza”.

Resignado, Andy permitió que su invitado continúe pese a la respuesta argumentando que “le hizo la del político sin contestar” pero aún así, Santiago del Moro fue tajante: “Es que ninguno me interesa mucho”.