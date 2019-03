Emotivo homenaje a las mujeres en el PJ

El Partido Justicialista celebró El Día Internacional de la Mujer, con un conmovedor homenaje a la joven militante recientemente fallecida, María José Arias Gilbert, y destacando las figuras de Eva Duarte de Perón, Cristina Fernández de Kirchner y la Gobernadora y presidenta del Partido Justicialista, Lucia Corpacci.

En la oportunidad, hicieron uso de la palabra representantes de las distintas ramas del Partido Justicialista, de organizaciones sociales y la Juventud Universitaria Peronista (JUP).

Finalmente, se exhibieron distintos videos alusivos a los procesos de lucha y reivindicación de los derechos de las mujeres en América Latina, la República Argentina y la provincia de Catamarca.

Militante y compañera

Asimismo, durante el acto realizado en la sede del PJ, se recordó a la joven militante recientemente fallecida, María José Arias Gilbert expresando “hoy no toca despedir con profundo dolor a una compañera egresada de la Facultad de Humanidades y que había obtenido un reconocimiento de la Real Academia Real Española, pero ante todo una fiel comprometida por los derechos de los estudiantes. Una gran militante como Majo Arias Gilbert no muere, solo se siembra y florece en los corazones de los compañeros. Descansa en paz querida Majo y que brille para ti la luz que no tiene fin”.