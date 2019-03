El mal momento de Jimena Barón

Jimena Barón suele mostrar su intimidad y contar cada detalle sobre su vida.

En esta ocasión, la actriz sorprendió a sus seguidores al contar que pasó un mal momento en una estación de servicio cuando fue increpada por un hombre.

"Un hombre con 3 nenas hermosas en el auto y su mujer al lado, me insultó de arriba a abajo porque no vi que estaba en la fila para cargar nafta. Le pedí que no me insulte y se terminó bajando del auto para decirme barbaridades en la cara enfrente de su familia entera", relató la cantante en su cuenta de Twitter.

Y continuó asustada: "Si, puso freno de mano y se bajó del auto como para cagarse a piñas. Me la aguante mientras miraba como las nenas a 5 cm me reconocían. Me ayudó la gente del ACA de Palermo. Sigo temblando. Así estamos".

Fuente: diarioshow