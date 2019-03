Marcos Peña: “Que gane Cristina Kirchner sería una derrota de los argentinos"

“No tengo dudas de que es Mauricio el candidato que tiene que seguir gobernando este país”, respondió Peña en una entrevista que publica hoy el diario Clarín, al ser consultado si se baraja la posibilidad de un proyecto electoral con María Eugenia Vidal de cara a octubre si siguiera cayendo la imagen del mandatario.

Dijo que la gobernadora bonaerense ”tiene un compromiso y un coraje que siempre nos conmueve y nos inspira para seguir dando la pelea en la provincia de Buenos Aires” y “está cumpliendo su palabra, aparte, de que no iba a usar a la provincia de Buenos Aires como un trampolín”.

Agregó que los mercados “confían en Macri, dudan del resto y esa es la expresión de desconfianza actual”.

“Hablamos todos los días con ellos, no hay ninguna duda que no solo los mercados sino todos los referentes internacionales del mundo creen que Macri es alguien que tiene un liderazgo claro, un rumbo correcto, y es alguien a quien apoyar", sostuvo, y agregó que “la duda es si hay o no un compromiso político amplio de ir por ese camino en la Argentina”.

Por otra parte, el jefe de Gabinete dijo que un eventual triunfo de la ex mandataria Cristina Fernández “sería un fracaso de la Argentina pero eso no va a ocurrir, estoy convencido”.

Para el funcionario, la próxima elección la ganará su espacio “interpretando la profundidad de la rebeldía de los argentinos que quisieron salir del pantano mediocre en el que estábamos hacía tiempo”, y "tomando una decisión valiente y muy de fondo de ir para adelante sabiendo que iba a haber dificultades, pero no estamos dispuestos a aflojar a mitad de camino”.