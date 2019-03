Vendiendo alfajores y pepas: así sobrevive uno de los empleados de la fábrica que visitó Macri y dejó de pagarle a sus operarios

Los empleados Noroghi viven en constante angustia. Desde hace casi tres meses no cobran el sueldo, no tienen respuesta alguna de la empresa y la situación en la que viven se complica cada vez más.

Ante este difícil panorama, uno de los empleados vende bandejitas de alfajores y pepas en la calle. “Tuve que salir para poder comer”, contó a minutouno.com el operario, quien prefirió no revelar su identidad por temor a las represalias que tome la empresa.

“Los alfajores y pepas las hace la mujer de un amigo y ella me paga depende lo que venda. Por ejemplo, si llego a vender 10 bandejitas me da 300 pesos. No es mucho pero me sirve para algo”, aseguró. Su delicada situación fue publicada en @Noroghi_SA la cuenta de Twitter de los trabajadores

Y es que las deudas no esperan. Ya debe la luz, la tarjeta de crédito, el cable y le están por cortar el teléfono celular. “No sé cómo voy hacer. Estamos todos cagados de hambre y tenemos que ver que hacemos para poder comer”, manifestó.

“Tengo una compañera que fue mamá hace seis meses. Ella y el marido trabajan para la empresa. El mes pasado no pagaron el alquiler. Están comiendo fideos blancos todos los días y sacando lo que pueden con la tarjeta. Se van a tener que ir del lugar porque ya no pueden pagar”, señaló el joven.

Una situación similar vive otro de los empleados: la mujer está por tener mellizos y no tiene obra social ni dinero para pagar los servicios públicos y mucho menos para pagar una clínica en la nazcan sus hijos. “Está desesperado pidiéndonos que lo ayudemos”, reveló el operario.

La promesa de pago está desde enero y no se cumple. Les hicieron firmar un compromiso y muchos tienen miedo de hablar. “La situación es muy mala. Van dos meses sin cobrar. Estábamos yendo a trabajar gratis porque siempre nos decían que el viernes estaba la plata. Nunca cobramos ni un centavo enero y febrero sin cobrar y ahora ya se estamos en marzo y no sabemos que va a pasar”, manifestó desesperado.