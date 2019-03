Coppola habló de la paternidad de Maradona: "Es bueno que reconozca a sus hijos de Cuba"

Luego de que se conociera la noticia de que Diego Maradona tiene tres hijos más en Cuba a los cuales decidió reconocer legalmente, habló Guillermo Coppola, quien lo acompañó durante cuatro años en su estadía en el país centroamericano: “Me sorprendió”.

“Estábamos en una isla. Éramos libres, salíamos, conocíamos gente...”, recordó sobre ese momento aunque no quiso hablar de una mujer en particular. “Él tardó 30 años a reconocer a su hijo de Italia, es bueno que reconozca a sus hijos de Cuba. Es un cambio positivo en su forma de ver las cosas y de hacer lo que corresponde. Si es hijo tuyo, es hijo tuyo”.

Si bien aclaró que no iba a hablar mal de Maradona, sí se disgustó en cuanto a la relación que mantiene con sus hijas: “No me gusta que Diego vaya contras las chicas (Dalma y Giannina). Más cuando Dalmita está por dar a luz. No quiero creer que hay una segunda intención, si bien él es duro y lo fue conmigo también”, dijo en comunicación telefónica con Modo Sábado.

Coppola también se mostró sorprendido por la situación judicial entre Diego y su ex esposa: “Lo del juicio contra Claudia me sorprende pero él es así, reaccionario, rebelde, contestatario, levanta la bandera de Venezuela en un momento muy difícil”, y ejemplificó: “Yo me volví de Cuba, fue una separación como una pareja. A partir de ahí para él fui el hombre que le robó la plata a sus hijas”.

En cuanto a la serie que se realizará sobre la vida de Diego, indicó: “Los de la productora de la serie no me llamaron. (Leo) Sbaraglia y (Michel) Noher sí. Hay gente que sí llegó a un acuerdo, no estoy hablando de plata. Igual donde haya una tocadita de cola que no me guste, responderé bajo los términos legales que correspondan”.