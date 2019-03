Detuvieron a cuatro ex funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner

La Policía Federal detuvo a cuatro ex funcionarios del gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner por orden el juez Claudio Bonadio, a cargo de la causa de los cuadernos de las coimas, informaron a Télam fuentes judiciales.

Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Sandro Férgola, ex gerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador de Vialidad; Sergio Passacantando, ex gerente de Administración de Vialidad, y Germán Nivello, ex funcionario de la Secretaría de Obras Públicas y subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, fueron detenidos este sábado en el marco de la causa que investiga los sobornos en la obra pública.

Los ex funcionarios de Vialidad estaban citados a declarar en indagatoria la semana próxima, pero ahora, tras las detenciones, Bonadio los indagará a primera hora del lunes.