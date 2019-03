Motín y fuego en el pabellón donde se encuentra Nahir Galarza

Mujeres alojadas en el penal de Paraná desataron un motín el fin de semana que incluyó quema de colchones en reclamo de mejores condiciones de detención. La revuelta se registró en los pabellones 8, 9 y 10, zona donde se encuentra cumpliendo su condena a prisión perpetua Nahir Galarza.

En esas celdas se encuentran alojadas madres y condenadas de otras ciudades de la provincia. En total, unas 60 mujeres se vieron involucradas, directa o indirectamente, en el incidente, detalla el medio El Once.

"Hubo un incidente. Los bomberos llegaron al lugar pero no intervinieron”, dijo a Radio La Voz el titular del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez, aunque no dio mayores detalles.

Según pudo averiguar El Once, el motín se desarrolló en el pabellón 8, donde un grupo de internas quemaron colchones como protesta ante peticiones no escuchadas por las autoridades penitenciarias. A pesar de que el incidente so focalizó en esa zona, la intensa columna de humo llegó a los pabellones 9 y 10.

"Nos ‘engomaron’ y nos metieron a los pabellones otra vez cuando había humo. Corrían riesgo nuestras vidas, entonces algunas chicas comenzaron a romper los vidrios y se lastimaron para poder respirar", relató una de las internas a ese medio.

"Nosotras empezamos a intentar apagar el fuego que hicieron las otra chicas porque no se podía respirar y los ‘canas’ vinieron con baldes a apagar el fuego. No tenían una manguera y no llamaron a los Bomberos. Esto empezó a las cuatro (las 16) y recién ahora (por las 17 del viernes), llegaron los Bomberos”, agregó otra mujer condenada.

"Nos tienen como perros, son pabellones para 18 o 20 personas y hay 27 o 28 chicas. Muchas son de afuera y los familiares no las pueden visitar. Algunas atentaron contra su vida para poder ver a su familia", justificó la interna entrevistada.

Nahir Galarza recibió una condena de prisión perpetua, acusada de asesinar a tiros a su novio Fernando Pastorizo en Gualeguaychú.