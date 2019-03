“Hace cinco años que no llegan fondos de Nación”

Así lo manifestó el coordinador de la Brigada contra Incendios Forestales, Cristian Velárdez, quien señaló que Nación no envía fondos a la provincia destinados para esta dependencia. Fondos que eran utilizados específicamente para la compra de equipamientos y para renovar la ropa para el personal de la Brigada.

“La Provincia en sí, más que todo la Brigada de Incendios Forestales venimos ya con esta problemática que hace un par de años que no venimos recibiendo los fondos. Estos fondos nosotros lo designábamos a lo que era el fortalecimiento institucional de la Brigada y para el contrato de personal que eran capacitados para poder estar en la temporada alta. Se hizo toda la parte legal para ver si estos fondos pueden empezar a recibir la provincia. Vamos a continuar haciendo la parte legal solicitando a Nación que los fondos puedan llegar a Catamarca porque los incendios van a continuar y hay que ir sumando gente al personal porque a medida que nosotros vamos abarcando distintos territorios de las regiones que a nosotros nos afecta cada vez, los incendios son más grandes y sabemos que eso se complica año tras año”.

Por otra parte, Velardez manifestó que cuando fueron a reclamar por estos fondos le dijeron que no lo van a recibir y señaló además que esto genera un gran costo el mantenimiento de la Brigada, y que muchos toman como que es un “adicional” del cuartel de Bomberos de la Policía de la Provincia, por lo que indicó que el trabajo y el accionar que tiene esta Brigada es totalmente distinto.

“ La respuesta que hemos tenido de Nación fue que no vamos a recibir los fondos. Eso es una gran problemática que nosotros vamos a tener. Muchos nos han visto como cuarteles de Bomberos pero no es así. Los cuarteles de Bomberos pueden obtener subsidios pero no así las Brigadas, entonces todas las Brigadas del NOA está siendo costeadas por las provincias y es un gran costo para mantener estas Brigadas”, finalizó Velárdez.