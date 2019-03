Inauguran laboratorio entomológico periférico para el estudio de vinchucas en dos departamentos

Esta mañana, en una visita al departamento Valle Viejo, el ministro de Salud de la Provincia, Dr. Ramón Figueroa Castellanos dejó inaugurado el primer laboratorio entomológico periférico en el hospital de Villa Dolores. Estuvieron presentes; la subsecretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Dra. Gloria Barrionuevo; la directora de Control Integrado de Vectores del Ministerio de Salud, Lic. Gabriela Medina, quienes fueron recibidos por la directora del Área Programática Nº2, Dra. Adriana Andina y el director Asistente, César Tardivo.

Figueroa Castellanos afirmó que “el laboratorio surge porque se ha barrido todo el departamento, se ha trabajado entonces se ha creado una necesidad y hoy esta necesidad tiene una respuesta generada por nosotros mismos. Estas acciones dependen mucho del recurso humano”.

Desde 2016, desde la dirección de Control de Vectores, se hizo el barrido en La Paz, Capayán, Valle Viejo y se está terminando con Fray Mamerto Esquiú; los cuatro departamentos epidémicos. El laboratorio entomológico funcionaba en la sede de Chagas Nación hasta que se inauguró el que está situado en el edificio del Ministerio de Salud. Hoy quedó funcionando el primer laboratorio satélite o periférico que además trabajará en red con el Central porque cada muestra que se tome se registrará en el sistema.

“Este es el camino con la gente, ya que se da respuesta inmediata. Hoy estuvo una señora que encontró dos vinchucas y acá las van a ver; y mañana le darán una respuesta. Antes esa misma señora hubiera tenido que tomar un colectivo, esperar un turno en el Laboratorio Central, hoy el hospital de Villa Dolores que ha tomado un rumbo más cerca de la gente, abre un canal más para vinculase con el vecino. Cada vez que encuentren una vinchuca que la traigan al hospital y así se instalan esos puentes invisibles entre la comunidad y la red de salud”, señaló el ministro de Salud.

Por su parte, la directora de Control Integrado de Vectores del Ministerio de Salud, Lic. Gabriela Medina señaló que “los vecinos tendrán una respuesta inmediata en lo que incumbe a las acciones de evaluación y control del vector. Para ello se ha conformado una brigada de agentes a quienes se les entregó motos y equipamiento completo y que esta semana tendrán una capacitación para poder llevar a cabo evaluación entomológica y control de vectores, es decir poder realizar acciones en las viviendas que tienen que ver con el rociado de las mismas. El rociado se realiza en aquellas viviendas, cuando el vecino nos acerca la vinchuca para que sea estudiada”, afirmó la funcionaria.

La directora de Vectores explicó en qué consiste periférico y dijo que “este laboratorio entomológico periférico depende de la Dirección de Control Integrado de Vectores o sea desde acá se planifican las acciones y desde ese laboratorio se ejecutan las mismas. En cuanto a los insumos, también es de nuestra responsabilidad y hay algunos insumos que los provee la Dirección del Área Programática Nº2. Mientras que, el personal pertenece a nuestra dirección y también hay agentes sanitarios que dependen de la dirección de Atención Primaria de la Salud; es decir que es una actividad coordinada entre varios actores”.

“En el laboratorio entomológico se recepta muestras de vinchucas y se las analiza para determinar si el vector está infectado; si la vinchuca está infectada inmediatamente se procede a realizar la evaluación de la vivienda para buscar más vinchucas y la acción que sigue es el rociado, por eso es muy importante que el vecino acerque al laboratorio la vinchuca para que podamos realizar estas acciones”, concluyó Medina.

Entrega en Sumalao

Por otra parte, el ministro de Salud pasó a visitar un niño electrodependiente que vive con sus padres y hermanos en el Barrio Los Plateados en Sumalao. Se le entregó a la mamá, Nélida Choque una cuna con sus accesorios tal como se había comprometido hace unos días. Además, se le anunció que sumado de las visitas que recibe del médico pediatra, nutricionista, trabajadora social y agente sanitario del hospital de Villa Dolores; en breve la visitará un médico especializado.

Nélida recibió al ministro en momentos en que estaba presente la nutricionista de Angelito y se mostró muy agradecida. “Con todo lo que está pasando Ángel, estoy re contenta porque el Doctor me dijo que va tener un control de traqueotomía que es lo que más pedía, sino que me lo deriven por el tema de su boquita, que también quiero que lo operen, pero más era la traqueo y bueno, ya el Doctor me dio una noticia hermosa. Estoy re contenta por mi niño, es algo que tanto pedía y se lo cumplió; una camita también va a tener, acá está también la Doctora de Villa Dolores, gracias Dios que están todos para mi hijo, y estoy re emocionada, gracias por la ayuda, esta vez me siento muy, muy bien. También vino el pediatra de Villa Dolores, todo lo que me prometieron me lo están cumpliendo, todo por Ángel, porque yo no pido nada para mí, todo es para mi niño”, terminó.