Cruce entre Gutiérrez y Bazán por la compra de los kits escolares

La semana pasada, la diputada del FCyS-Cambiemos, Paola Bazán, presentó un proyecto de resolución en la Cámara baja solicitando un informe al Ministerio de Educación sobre la compra de los kits escolares que el Gobierno provincial repartió a los alumnos de las escuelas públicas del nivel primario. Esto generó que ayer el ministro del área, Daniel Gutiérrez se refiriera al tema y, tras señalar que el proceso de compra se realizó de manera transparente y como señala la normativa, apuntó contra la legisladora y opinó que su cometido es “manchar nuestra honorabilidad”.

Finalizado el acto de apertura del ciclo lectivo en la provincia (ver página 10), Gutiérrez dijo que si la diputada tiene inquietudes, podría haber ido por el Ministerio de Educación y quitarse las dudas, ya que la Legislatura provincial está en receso y no se podrá aprobar esa iniciativa por unos meses. “La Legislatura no está sesionando, por lo tanto no se puede haber aprobado ningún pedido de informe y, por lo tanto, es una inquietud de la diputada Bazán que cuando sea aprobada por la Legislatura nosotros le daremos la respuesta que nos solicita. Mientras tanto es una inquietud de ella y puede llegarse por el Ministerio, cosa que ella no ha hecho, para tratar de interiorizarse si tiene alguna duda del procedimiento de licitación”.

En esa línea, explicó que la compra de los kits escolares se realizó a través de “una licitación pública, transparente, publicada en los medios de comunicación, con un proceso que es el habitual para las licitaciones públicas, es decir, con la intervención de la Contaduría, la Tesorería de la Provincia, la Asesoría General de Gobierno, etcétera” e insistió en que si la legisladora “tiene alguna duda, nosotros no tenemos ningún problema si personalmente hace la consulta”.

Gutiérrez vinculó el pedido de informe y los cuestionamientos de la diputada opositora a cuestiones políticas. Dijo que si Bazán, finalmente, no se acerca a Educación a informarse sobre este tema “uno termina pensando siempre que se instalan estas inquietudes como dudas para atacar lo más preciado que tenemos los que estamos en la función pública, que es nuestro prestigio, nuestra honorabilidad”.

“Es una inquietud de ella que no tiene un correlato en su propia actitud de ir a buscar la información, apersonarse y hacer la consulta. Lo larga en los medios y nos pone a nosotros en situación de dar explicaciones, nos pone en duda, nos instala negativamente en lo más preciado que tenemos que es nuestra honorabilidad”, insistió.

Empresa fantasma

Conocidas las declaraciones del ministro Gutiérrez, Paola Bazán tomó el guante y acusó al Gobierno de comprarle los kits escolares a una empresa “armada solamente en los papeles”.

“Tenemos la ley de Compre y Contrate Catamarqueño y también la ley de Administración Financiera que habla de que hay que priorizar a aquellos proveedores del Estado que tengan un local, que contraten mano de obra catamarqueña y, sin embargo, acá se le dan 54 millones de pesos a una persona que tiene una empresa armada solamente en los papeles”, señaló en diálogo con Radio Nacional.

En esa línea, aseguró que “el domicilio fiscal que figura de esta persona (el proveedor de los kits escolares) es el lugar donde existe un tinglado abandonado en donde uno no sabe por dónde tiene que entrar, no te atiende nadie, está todo cerrado”.

Por último, dijo que espera las explicaciones del ministro antes o después de que inicien las sesiones de la Legislatura ya que “no vamos a dejar pasar por alto 54 millones de pesos porque es una barbaridad”.