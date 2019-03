Con dispar acatamiento a la medida de fuerza, Educación dio inicio el ciclo lectivo 2019

En la jornada de ayer, el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Daniel Gutiérrez, dejó formalmente inaugurado el ciclo lectivo 2019. Como se había anunciado, el acto se realizó en las instalaciones de la Escuela Clara Janet Armstrong.

El ministro comentó que “se decidió realizar el acto en este establecimiento educativo, por varios motivos. Por un lado, esta es una de las escuelas que se encuentran incluidas en el programa piloto de la Secundaria 2030 y nos pareció importante que esto se tenga en cuenta, también esta escuela es de los pocos establecimientos que tienen los cuatro niveles educativos, otra de las cosas que le asignan un carácter importante”.

Gutiérrez encabezó el acto acompañado por el presidente de la Cámara de Senadores a cargo de la Gobernación, Jorge Solá Jais, el senador por el departamento Antofagasta de la Sierra, Mario Carrizo, la jefa de Gabinete de Educación, Belkys Vera, subsecretarios, directores de la cartera educativa, equipos directivos, docentes, padres y alumnos.

Asimismo, el funcionario destacó la importancia de la entrega de los guardapolvos y kits escolares “por primera vez, podemos beneficiar a los tres niveles educativos y esperamos que la entrega de guardapolvos de Primaria, de pintores para el Nivel Inicial y de kits escolares sea una ayuda para la economía familiar”. Para finalizar, Gutiérrez instó a los padres a acompañar “fuertemente la educación de sus niños, porque ellos son el tesoro de cada familia y vale la pena dedicarles nuestro tiempo y esfuerzo para lograr su formación”.

Medidas de fuerza

En relación a los descuentos previstos para los docentes que se adhirieron a la media de fuerza convocada por CTERA, se realizarán los descuentos. “Esto ya lo habíamos dicho anteriormente, en Catamarca no había ambiente para convocar a un paro porque no había razones. Nosotros estamos con una paritaria salarial abierta y, diría yo, con cierto nivel de avance importante. Me parecía que era un elemento extraño que no ayudaba”, dijo Gutiérrez.

Por otro lado, el funcionario comentó que el acatamiento al paro fue muy bajo, por debajo del 4 por ciento, si bien todavía no se conocían los números oficiales, rondaría en ese porcentaje.

Por su parte, desde la intersindincal informaron que tuvieron un acatamiento dispar, en algunos departamentos en el orden del 80 por ciento, en otros, del 50 o 60. Mario Sánchez de ATECA dijo que “esta paritaria debió iniciarse antes y no estaríamos en este problema. En este momento es necesario resolver el problema salarial. Hay una convocatoria para el 12 en el marco de la paritaria, pero está previsto que se trate el tema de reconocimiento médico, si no hay un mejora en los porcentajes en las cuotas, no será posible un acuerdo”, aclaró.

A su vez, desde UDA mostraron su preocupación por los descuentos. Adriana Vega Cativa dijo que “desde Recursos Humanos realizan los descuentos al azar. Hay docentes que les descuentan hasta 5 mil pesos, 5 o 6 días y cada docente tiene que andar reclamando para que resuelvan la situación”.