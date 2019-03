El robo de celular, un riesgo menor para una mayor ganancia

“Quien se roba un teléfono celular tiene garantizado que alguien se lo compre”, explicaron los especialistas policiales consultados por LA UNION, quienes compararon el robo de móviles con el de motocicleta.

“Es toda una organización. Sus integrantes tienen funciones determinadas. La cadena inicia con quien roba el aparato. A cambio de una baja suma de dinero se lo entrega al receptor, quien será el encargado de mantenerlo oculto por unos días para luego introducirlo al mercado negro. También lo comercializa en negocios que bajo la fachada de “arreglos” adquieren estos móviles robados y luego los venden completos o bien utilizan sus piezas, ya que son originales para los “arreglos” de otros móviles y el costo del mismo es superior”, expresaron.

Respecto a los lugares en donde más se han registrado robos, se puede colegir que se trata de un delito de oportunidad, debido a que no hay lugares específicos para cometer los hurtos. Sin embargo, se tiene el dato de que la mayor cantidad de hurtos se han cometido en la zona sur y alta de la ciudad capital.

De las mismas denuncias, los datos muestran que entre las marcas predilectas por los delincuentes se destacan Samsung, Huawei, Motorolla, Lg y Alcatel, que abarcan el 90 por ciento de los dispositivos más robados en la ciudad Capital y Valle Viejo.

El robo del teléfono celular trae aparejado también otro delito como el de la comercialización de los móviles.

Solo resta con caminar las calles aledañas a la peatonal Rivadavia para observar la proliferación de locales de “reparación y compra” de teléfonos celulares.

En estos lugares no se le exige al vendedor ningún tipo de papel que acredite su propiedad sobre el bien que está comercializando, como tampoco se entrega ningún papel al momento de la venta.

En los últimos meses, varias fueron las denuncias de usuarios particulares, quienes luego de adquirir el móvil, el mismo dejaba de funcionar por estar bloqueados, situación que dejaba al descubierto que se trataba de un teléfono celular robado.

“Todas las personas saben en dónde venden celulares robados, por lo que para los especialistas se requiere un ejercicio de vigilancia en la calle y de inteligencia para desarticular la red. Además de un compromiso por parte de la comunidad de no comprar teléfonos que, por su costo, se puede percatar que se trata de un elemento robado. Si no hay quien compre al delincuente no será redituable el robarlo”, finalizó el policía entrevistado.

Quince denuncias en el primer fin de semana de marzo

Marzo parece no ser la excepción. De acuerdo a las denuncias realizadas durante el fin de semana, el primero del mes de marzo, el robo de teléfonos celulares encabezaron las estadísticas.

Según la información a que tuvo acceso este diario, entre la noche del viernes y la noche del domingo último se recepcionaron en las distintas unidades judiciales un total de quince denuncias donde el botín lo conformaron los teléfonos celulares.

Mediante arrebatos, robos domiciliarios y hasta en vehículos estacionados en la vía pública, los delincuentes dejaron incomunicados a los propietarios, quienes refirieron en algunas de las denuncias haber sido objeto de robo enmásde una oportunidad.

Una de las damnificadas fue una mujer de 48 años de edad, de apellido Carrizo, quien recordó que en la sede de la Unidad judicial Nº 8 que el sábado, pasadas las 19.00, cuando se encontraba esperando el colectivo en la parada de avenida Virgen del Valle Norte, una motocicleta en la que se conducían dos sujetos se detuvo a su lado. Sin descender del rodado, el que iba como acompañante se acercó a la mujer y tomó las tiras de su cartera. Con violencia se la arrebató y junto a su cómplice se fugaron.

En la cartera, recordó luego al realizar la denuncia penal, transportaba un monedero con documentación y dinero en efectivo. Además de un teléfono celular marca Samsung.

Otra víctima del robo del teléfono celular fue un joven de 19 años. El muchacho, quien se identificó ante la policía como Javier Sabir, denunció que desconocidos le sustrajeron del bolsillo del pantalón trasero su teléfono celular.

El ilícito sucedió el domingo a la madrugada en el interior de uno de los boliches ubicados en la denominada zona del Alto Fariñango. Según relató el denunciante, se percató del robo cuando quiso sacar el teléfono para ver la hora.