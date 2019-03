Mañana comienza el ciclo lectivo y habrá descuentos para docentes que adhieran al paro

El ministro de Educación, Daniel Gutiérrez, confirmó que mañana miércoles se dará inicio al ciclo lectivo y relató que el acto de apertura se realizará en la Escuela Clara J. Armstrong desde las 9 de la mañana.

El funcionario sobre la medida de fuerza convocada por CTERA a nivel nacional, dijo que en Catamarca se encuentran en negociaciones paritarias y no habría motivo para no iniciar con el ciclo lectivo.

“Nosotros hemos tenido la mejor paritaria docente del país el año pasado por encima de cualquier otra, y estamos hoy en negociación paritaria. Nosotros en Catamarca no tenemos motivos para dejar a los chicos sin clases. Existen diversos problemas en las escuelas, en el ámbito institucional del Ministerio, en algunos casos en el desempeño laboral de los docentes, pero ninguno de esos problemas es determinante a punto tal de producir que los chicos se queden sin clases”, indicó Gutiérrez a radio Valle Viejo.

Además, Gutiérrez confirmó que en caso de existir medidas de fuerza habrá descuentos para los docentes: “en todas las medidas de fuerza desde el año 2016 hasta la fecha, nosotros hemos hecho el descuento pertinente. Hay un acordado de la Corte de Justicia solicitada por los propios gremios en el año 2015 que le pedían especificaciones acerca de si debían ser descontados o no los días de paro y la Corte de Justicia indicó que el paro es un derecho que tiene el trabajador que no implica ninguna mancha en su legajo y no tiene ninguna connotación en cuanto a la relación con la patronal y demás, pero lo que si dice es que si usted no pone el trabajo a disposición del empleador, el empleador no está obligado a pagarlo”, sostuvo.