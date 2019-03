Polémico cobro de Tasa Municipal en Pomán

“Fue un error de interpretación”, así lo manifestó el Ministro de Producción, Daniel Zelarayán, quien además consideró que no se puede imponer el cobro al sector olivícola.

El funcionario llevó tranquilidad a los productores y desestimó la idea de aplicar nuevas Tasas.

Por último, anunció que se estudia a futuro la instalación de un puesto de control fitosanitario en el departamento.

“La verdad de todo esto es que no hay una Tasa para cobrar a los productores. Nunca se va a hacer algo en desmedro de la producción y menos de los pequeños productores. Ellos tienen la libertad de vender a quien quieran. Lo que si se está completando es ver algunas posibilidades de unas barreras sanitarias para la zona, no ahora sino más en el futuro, pero que si tenemos que tener el resguardo de la producción nuestra por el tema sanitario. No una Tasa por la producción y que afecte a los pequeños productores”, manifestó Zelarayán.