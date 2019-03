Murió Esteban Righi, ex procurador General de la NaciónTenía 80 años. Fue ministro de Héctor Cámpora y jefe de los fiscales durante el kirchnerismo. Dejó la gestión enfrentado con Boudou por el caso Ciccone.

El ex titular de la Procuración General de la Nación Esteban Righi murió esta madrugada en la ciudad de Buenos Aires a los 80 años. Fue ministro del Interior del gobierno de Héctor Cámpora, y procurador general de la Nación en los primeros años de gestión kirchnerista. Sus restos serán despedidos a partir de las 12 en la casa velatoria O’Higgins.

Dejó la función pública en 2012 enfrentado con el entonces vicepresidente Amado Boudou por el escándalo con la ex Ciccone. Sucede que el exfuncionario lo acusó de tráfico de influencias en el Poder Judicial a través del estudio de su familia.

El 10 de abril de 2012, Righi presentó su dimisión mediante una dura carta: “Declino un cargo en el que ya no podría obrar con la serenidad espiritual apropiada para servir cabalmente al interés público”, escribió.

Y continuó: “Aunque la posición que ostento me confiere estabilidad y fueros sólo removibles por juicio político, no dudo en renunciar a ambos pues nada tengo que ocultar. Considero que es mi deber no polemizar con relación a hechos que son del dominio público. Lo que corresponde es que cada protagonista explique su comportamiento en el ámbito previsto en el derecho vigente, donde inexorablemente se demostrará la falsedad de las afirmaciones e imputaciones con las que se me ha agraviado”, dijo Righi en alusión a la denuncia judicial presentada por Boudou, a quien nunca nombró en la misiva.

No obstante, años después durante una entrevista, Righi aseguró: “Entendí que después de lo que había dicho el Vicepresidente, tenía que irme”.

Alejado de la función pública, Righi había enfermado a fin de año y su estado de salud se había deteriorado rápidamente, según informaron a La Nación fuentes judiciales.