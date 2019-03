Noviazgo express: Sol Pérez se separó a 48 horas de la presentación oficial

Después de haber sido relacionada con muchos candidatos, sobre todo futbilistas, todo parecía indicar que Sol Pérez había encontrado el amor y que la temporada de verano la terminaría acompañada. Fue en la noche del sábado en la que la modelo fue al cumpleaños de Flor de la Ve en Mar del Plata, junto al empresario Rodolfo Parato. Sin tapujos, se mostraron muy acaramelados en el El Torreón del Monje.

odos quedaron sorprendidos porque Sol Pérez no es de presentar en público muchas parejas. Sin embargo, con él sí lo había hecho. Pero, lamentablemente, el amor entre ellos no duró nada. 48 horas después, los tortolitos le pusieron punto final a la incipiente relación, según publicó la100.

Pía Show la entrevistó a Sol Pérez en Involucrados y dijo :“Yo venía guardando el secreto, que se estaban conociendo”, a lo que la modelo contestó: “La historia ya está, se terminó. Tengo mala suerte. No soporto las mentiras y a mí, cuando me mentís una vez, ya está”.

Sobre los motivos de la ruptura, Sol Pérez reveló: “(Anoche) Él me dijo de salir, le dije que sí, pero que no quería ir a bailar porque hoy madrugaba. ‘Bueno, dale, avisame cuando salís y te busco’. Después, a la media hora, le mando un mensaje y nada. Llego a mi casa, le mando y le digo ‘mirá, la verdad, avisame si no, porque yo podría haber arreglado ir a tomar algo’”.

“Y me dice ‘yo te dije que me iba a bailar a Mute’. Le dije ‘no, no me dijiste eso’ y le mandé una captura con un círculo en el que él me decía lo contrario. Así que decidí borrarlo porque no le interesó ni quiso explicar nada. Yo tengo mecha corta. Muy corta. Ya venía con un par de actitudes que no me cierran, raras”.