Encuentran muerto en un auto a un conocido DJ cordobés tras denunciar "extorsión" de una ex

Edu Vázquez, un conocido DJ de Córdoba, de 37 años, fue encontrado muerto el domingo en la zona rural de San Javier, en el valle de Traslasierra.

Fuentes de la Policía de la Provincia informaron que lo último que se supo de él es que había salido de la casa de sus padres el sábado a la mañana en un Audi, según publicó La Voz del Interior.

El cuerpo de Vázquez fue encontrado después de que la Policía recibiera llamados de vecinos de una zona de San Javier, alertando de un auto que llevaba estacionado varias horas. “Las causas se intentan establecer, pero la muerte se habría producido por ahorcamiento”, indica el informe policial.

El 29 de enero, el DJ había publicado en su Facebook un largo texto en el que acusaba a una exnovia por "extorsión".

"Hace más de 10 meses me extorsiona diciendo que si no vuelvo con ella seguirá escrachándome. Esta chica es cordobesa, pero vive en el exterior. A causa de sus mentiras no fundamentadas ante la ley, tuve que dejar de hacer lo único que me hacía feliz, tocar música profesionalmente", escribió.

"Mis últimos 10 meses fueron un infierno fundado bajo falsas acusaciones de abortista, dos embarazos que nunca existieron e interminables cosas que ella inventaba día a día para generar más angustia y desesperación", aseguró el DJ.

"No pido piedad ni apoyo, quiero que sepan que existe la violencia de género de ambas partes y que mi daño psicológico y laboral, pero sobre todo dejar de hacer lo que amo, me llevó a una depresión de la que no sé si podré salir", concluyó.