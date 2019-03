ENARGAS podría hacer la próxima audiencia pública en Catamarca

La semana pasada, se realizó la audiencia pública que convocó el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) en la ciudad de Salta para definir un nuevo aumento tarifario. Tras los reclamos de la diputada Adriana Díaz, única representante catamarqueña en la audiciencia, el vicepresidente de ENARGAS, Daniel Perrone, se comprometió a concretar la próxima audiencia en Catamarca y visar personalmente el avance de obras que ECOGAS debería realizar en la provincia.

“Tal como sucedió en la Audiencia Pública de Tucumán, las y los catamarqueños seguimos sin tener la posibilidad de expresarnos a través de los Centros de Participación Virtual, posibilidad que tuvieron los argentinos que viven en Mendoza y Córdoba en febrero de 2018 y que hoy tienen las y los ciudadanos de Mendoza, de Córdoba y Santa Fe. Esto es discriminatorio para los habitantes de mi provincia, porque debemos trasladarnos sin la posibilidad que tuvieron las otras provincias de hacer escuchar todas las voces y esto es fundamental para que sea un acto participativo y democrático”, cuestionó la diputada Díaz durante su intervención.

Asimismo, realizó un análisis de la situación que actualmente atraviesa Catamarca en cuanto al servicio del gas natural y que, por falta de obras, solo alcanza al 5 por ciento de la población. “Ya sabemos que las empresas presentaron un plan quinquenal. Desde diciembre de 2015, no hubo ninguna obra nueva ejecutada. En 2017, a través de una resolución y como consecuencia de los reclamos por los continuos tarifazos, se proyectan en Catamarca 6 obras que, se reducen luego a 3 y que abarcan la zona sur de la Capital, una cabina de odorización en la planta de El Pantanillo (obra que solo significaría una mejora del servicio) y otro proyecto para Chumbicha. Estos proyectos, en total, suman un poco más de 25 millones. Es nada, en el contexto de los beneficios de las utilidades que embolsan las empresas”, señaló.

“Para completar este cuadro, es necesario aclarar que las obras están supeditadas a las utilidades. Es decir, que dependerán de si las empresas recaudan más o menos, por lo que no entendemos dónde está el riesgo empresarial”, resaltó Díaz.

Tras su exposición, el vicepresidente del directorio de ENARGAS señaló: “Voy a proponer yo mismo que la próxima audiencia se haga en Catamarca. En cuanto a las obras, lo que voy a investigar y le voy a contentar como usted debe que le conteste. Usted habló de una inversión de 25 millones de pesos que no se sabe si se empezó o no. No sé en qué parte del quinquenio la gente de gas cuyana colocó esa obra, pero la va a tener que cumplir y a eso me comprometo”.