Burgos entregó kits escolares en Andalgalá y anunció la firma de un acuerdo salarial

El viernes pasado, el conductor de la CGT, Leonardo Burgos, realizó entrega de kits escolares en La Perla del Oeste, Andalgalá. En la oportunidad, el secretario de ATSA se reunió con los empleados del sector y anunció el acuerdo salarial a firmar esta semana con los ministros de Hacienda y Salud.

“Tiene que ver con la recomposición salarial pero más tiene que ver con la consolidación de los trabajadores del área del sector público de la Salud con distintos adicionales que tiene su carrera sanitaria, y esto mejora sensiblemente no solo en lo económico sino que el reconocimiento al trabajo, a la capacitación y a la formación de cada uno”, indicó.

Al mismo tiempo, señaló que “por no tener los organigramas aprobados los establecimientos del interior, no se pagará. Ahora a partir de nuestro acuerdo, la semana que viene esto se va hacer efectivo y estos compañeros que en algunos casos están cumpliendo la función y otros no, se les va a pagar lo que la ley dice”.

Burgos confirmó además que con este acuerdo empleados precarizados podrán pasar a planta permanente: “De acá hasta fin de año, los precarizados, becados y de contratos de guardia, dentro de las posibilidades del Gobierno, van a ser incorporados a contratos de empleados públicos y después a planta permanente. Y este marco que va quedando y se jubilan y que cambian de categoría, irán quedando lugares para otra gente, como en Andalgalá, por ejemplo”.