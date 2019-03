Se difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Jorge Lanata

El periodista de Radio Mitre y conductor de Lanata sin filtro, Jorge Lanata, se encuentra internado en el Hospital Universitario Fundación Favaloro desde hace 10 días.

En la tarde de este lunes, el centro de salud emitió un comunicado informando sobre la salud del periodista: “El Hospital Universitario Fundación Favaloro informa que el Sr. Jorge E. Lanata permanece internado en nuestra Institución por una Gastroenteritis severa”.

“Actualmente se encuentra afebril, con estabilidad hemodinámica, sin necesidad de asistencia respiratoria, sin falla de ninguno de sus órganos ni de su riñón trasplantado. Evoluciona con mejoría del cuadro que motivó su internación, siendo necesaria su permanencia en el Hospital hasta completar su recuperación”, amplia el parte médico firmado por el doctor Pablo Raffaelle, jefe de la unidad renal, y por Matías Fosco, director médico del hospital.

En diálogo con Clarín, el conductor había afirmado: “Iban a darme de alta hoy (por el martes pasado) pero la fiebre me volvió a subir y, como me pasan suero, me quedé. Puede ser una intoxicación con antibióticos, gastroenteritis viral o dengue. Todavía no lo saben”.

El periodista recibió un riñón hace 4 años en lo que fue el primer trasplante cruzado entre cuatro personas en Latinomérica: la madre de un joven de 22 años donó sus riñones a Jorge Lanata, mientras que Sara Stewart Brown, su ex mujer y que no era compatible con su marido, le dio un riñón al muchacho.

Lanata se encuentra en el centro de salud desde el pasado 23 de febrero, y en aquel momento, circulaba la versión de que el conductor padecía dengue: “Todavía no lo saben, pero no recuerdo haber estado en la selva, cualquier cosa te aviso”, dijo con humor el periodista en diálogo con Clarín.