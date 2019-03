Ferreyra: “Hace 30 años que trabaja de lo mismo Valdez”

En Fray Mamerto Esquiú, la campaña electoral largó antes que en la mayoría de los departamentos. Es que no sólo el actual intendente Guillermo Ferreyra (FJPV) anticipó hace tiempo que irá por la reelección, sino que lo propio hizo el ex jefe comunal Humberto Valdez (Cambiemos) y recientemente Daniel Vildoza y Gabriel Carrizo (Cambiemos) mostraron su intención de armar una lista para competir en las próximas elecciones.

En ese marco, el intendente Ferreyra fue consultado por la prensa acerca de la figura del ex jefe comunal y actual diputado provincial, Humberto Valdez y dijo que se trata de alguien que “es parte del pasado”. “Lo respeto mucho, fue un intendente elegido en varias oportunidades pero creo que es parte del pasado, ya Fray Mamerto Esquiú ha optado por la renovación, por gente joven que le gusta trabajar, que tiene otra proyección y no lo de antes, donde el departamento estaba muy quedado, no tenía visibilidad, no tenía obras. Ha cambiado la forma de hacer política, ya no se basa en engañar a la gente, la gente ya se avivó, ya sabe de qué se trata”, consideró.

Además, Ferreyra cuestionó que Valdez venga ocupando cargos públicos desde hace décadas, se metió en la interna radical que mantiene de ese departamento y destacó el trabajo en conjunto que realiza con los concejales de la oposición. “Hemos logrado que no haya una grieta en Fray Mamerto Esquiú. Hoy, todos tiramos para el mismo lado. Antes, él (por Valdez) dividía todo. Nosotros trabajamos todo en conjunto y hay buenos referentes que, como uno que tuvo la oportunidad siendo joven que se genere el cambio generacional, yo creo que es hora de que la tengan”, señaló.

“Hace 30 años que trabaja de lo mismo Valdez y creo que es hora de que dé lugar a los que vienen detrás. Ya ha demostrado lo que puede hacer y yo creo que lo que no hizo en 12 años -que es lo que me dicen los vecinos- no lo va a hacer ahora, con la economía tirada por el piso. Él estuvo 12 años cuando crecía la economía en Argentina, cuando existían las regalías mineras, cuando existía el Fondo Sojero e hizo en 12 años, 17 cuadras de asfalto y nosotros, en 3 años, hicimos 140 cuadras. Creo que hay una diferencia”, sentenció.