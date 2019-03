Esteban Lamothe y el regreso de Calu Rivero a la TV: "Me emociona que pueda confiar nuevamente en un compañero"

Esteban Lamothe no esquiva las polémicas y habla sin vueltas. El actor de Campanas en la noche se refirió al regreso a la televisión de Calu Rivero, tras su conflicto mediático con Juan Darthés.

“Me emociona y me pone muy contento que Calu pueda confiar nuevamente en un compañero. Venía de algo muy complicado, lo que le pasó no puede pasar nunca más”, aseguró Lamothe en diálogo con Agarrate Catalina por La Once Diez.

Además, el actor se refirió al conmocionante caso de la niña tucumana de 11 años, obligada a continuar con un embarazo producto de una violación. “No pueden tratar así a una chica de 11 años, tenerla secuestrada y torturarla psicológicamente. Me conmovió y me dio mucha bronca lo que hicieron”, afirmó.

Sobre el final, Lamothe habló de las críticas que recibe en las redes sociales. “Si un director me plantea alguna crítica, me preocupo, pero si un tipo en Twitter me dice que soy un boludo y que actúo mal, no me mueve absolutamente nada. Me río”, completó.