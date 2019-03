"No quería que Mauricio fuera presidente"

Franco Macri murió este sábado por la noche, en su casa de Barrio Parque. El empresario y padre del Presidente, el 7 de marzo de 2016, visitó los estudios de TN y, aquella vez, se refirió al cargo que ocupa Mauricio desde diciembre de 2015. "Con el corazón, no quería que fuera presidente. Con la mente, sí. No quería porque es un sacrificio demasiado grande", aseguró hace tres años.

"Me habían dicho que había tipos que, si él podía ganar, lo iban a matar. Estaba la Lilita (Carrió), que también decía eso, y a mí me agarró...perdí el 80 por ciento de mi sangre", agregó en aquella entrevista sobre la carrera política de Mauricio Macri y todo lo que implica llegar a la presidencia.

Preocupado, Franco Macri aseguraba que no le gustaba la idea de que su hijo llegara a la presidencia. En 2009, de hecho, mientras su hijo soñaba una carrera política a lo grande, fue determinante: “Mauricio no debe postularse para Presidente”, había afirmado en esa oportunidad.

A Franco Macri, en la entrevista que le dio a TN en 2016, le preguntaron sobre cuáles son las diferencias entre manejar una empresa y un país. Él aseguró que no hay diferencias muy grandes, porque todos los elementos de un país están en una compañía y que, en todo caso, lo que cambia es la magnitud. "Un país es una empresa. Si no sabés conducir una empresa, no podés conducir un país", dijo.