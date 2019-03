Batistuta contó por qué hace trabajar a su hijo para que se compre un auto: “Es regalarle dignidad”

Nos regaló muchas alegrías. Se brindó por completo en la Selección argentina y en los equipos donde jugó. Es ídolo y muy querido en todos lados. Pero Gabriel Batistuta no solamente es todas estas cosas porque fue un gran futbolista, sino porque también es una gran persona y nunca se dejó llenar la cabeza por la fama y el dinero.

Una muestra más de esto es cómo piensa y cómo educa a sus hijos, quienes pudiendo tenerlo todo gracias a su papá, tienen que primero sacrificarse y esforzarse para conseguirlo. Como hizo el Batigol.

En una entrevista que dio para Reconquista Hoy -radio de su ciudad natal y donde vive con su familia después de retirarse-, Bati explicó por qué su hijo Joaquín trabaja en una fotocopiadora para comprarse un auto.

“Que mis hijos trabajen es regalarles dignidad, sobre todo a ellos", remarcó el segundo máximo goleador del conjunto nacional.

"Podría tranquilamente darles el auto, pero no sé si se sentirían felices, no sé cuánto les duraría esa felicidad. Porque cuando se suben al auto, pasan por el centro y las chicas los miran, interiormente saben que el auto no es de ellos. Saben que es del viejo. Yo entiendo que tiene otro sabor cuando vas en un auto menos lindo, pero decís: 'Me lo gané solo'", explicó.

Joaquín es el tercero de los cuatro hijos que tiene la familia que formó con Irina (los otros son Lucas, Thiago y Shamel), y nació en Florencia hace 20 años.

Además, Batistuta anunció la creación del Centro Deportivo de Alta Complejidad en su ciudad, un predio de 36 hectáreas que servirá como formación de jóvenes talentos de la zona.

"Se va a basar en la educación de los talentos que abundan acá en Santa Fe. Me cansé de ver chicos que quedaron en la calle por nada. Ya sea porque el entrenamiento les quedaba lejos y tenían que ir a Rosario o Santa Fe y se alejaban de su familia, o porque no entendieron nunca que si se tomaban una cerveza menos la vida les podría haber cambiado", analizó.

"Como me cansé de ver eso -continuó-, decidí empezar a moverme y aprovechar las influencias que tengo y hacer algo. Estamos muy avanzados, hace dos años que venimos con este proyecto. Estamos muy cerca de empezar a trabajar a fin de año o en 2020. Esto me dio siempre vueltas, desde que me fui cuando tenía 18 años. Tengo la esperanza de que crezca y más adelante abarque a toda la región".