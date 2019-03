El intendente Sebastián Nóblega inauguró las sesiones ordinarias 2019

Lo hizo éste viernes en horas de la tarde en una modalidad totalmente abierta al público realizada en la plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad.

En la ocasión, dio su mensaje ante los Concejales presentes, Senador Departamental, demás autoridades, público y tras comenzar diciendo que en Diciembre de 2015 habían iniciado una nueva etapa en la vida democrática de la Ciudad, expresó que “No fue un tiempo fácil. Nos encontramos con un Municipio quebrado, desmantelado, con situaciones de incertidumbre para muchos tinogasteños, que observaban con expectativas y precaución lo que este proyecto político tenia para ofrecer a la sociedad tinogasteña y que para cambiar Tinogasta necesitamos de todos”.

Luego, dio a conocer las concreciones de su Gobierno, que fueron muchas y que se aplicaron dentro de lo social y asistencial, productivo, en plan de obras muy importantes en la ciudad y los distritos.

Además con un trabajo de participación y fortalecimiento ciudadano en los ámbitos de la cultura, el deporte y con las instituciones civiles de toda la jurisdicción municipal.

En su mensaje se destaca la obra de la Revalorización y Puesta en Valor de la Plaza 25 de Mayo (acompañada con el Plan de renovación de Fachadas del Centro, por un monto de $ 9,851,079,64); Inauguración de la Casa de Protección Integral de la Mujer “QARIYAY”; Inauguración del Monumento al Cabo 1ro. Mario Rodolfo Castro y Héroes de Malvinas (Con recuperación de espacios verdes, Parque Lineal del B° San Nicolás de Bari con sus respectivas Iluminación); Acondicionamiento de Esquinas Céntricas; Reacondicionamientos en Plaza 14 de Agosto; Mantenimientos del Cementerio Municipal (con nuevas avenidas e instalación nueva Red de Agua); Bacheos en diferente calles; Termas La Aguadita se realizaron acondicionamientos de las Piletas, Pinturas, Refacciones general de Predio; En B° Bepre: Ampliación de desagües; Inauguración de Estación Transformadora e Iluminación y nuevos espacios en Camping de Costa de Reyes; Acondicionamiento de la Iglesia ‘Nstra. Señora del Perpetuo Socorro’ en Cachiyuyo; Remodelación completa de la Plaza de Salado ‘Oscar Enrique Ríos’; Inauguración de la Sede de la Asociación Virgen de la Candelaria en Copacabana; Recambio total de la Línea de Baja Tensión y nueva Subestación Transformadora (1° etapa) en Salado; Inauguración de la Pileta de Natación del Club Unión de Copacabana, con 2 cambiadores, 1 ducha y cierre perimetral; Aperturas de Merenderos Comunitarios en B° Progreso, Abaucán, Los Rodríguez y Villa San Roque.

En materia Deportiva el crecimiento fue notorio. Bajo el lema ‘Más Deportes, Menos Adicciones’ se pusieron en funcionamiento distintas Escuelas deportivas, las que actualmente están activas como las 18 Escuelas de Fútbol, Masculino y Femenino, distribuidas en los Distritos, Barrios y Clubes, Conteniendo a más de 400 niños y niñas; Escuelas de Patinaje Artístico y Patinaje Recreativo, con más de 60 niñas; 5 Escuelas de Volley Femenino, con más de 120 señoritas; 2 Escuelas de Boxeo, Femenino y Masculino sumando a más de 50 niños; 1 Escuela de Padel, Femenino y Masculino con alrededor de 70 niños; 1 Escuela de Hockey, Femenino y Masculino conteniendo a más de 70 niños; las Colonias de Vacaciones de Verano finalizadas recientemente con más de 500 niños en los clubes de Santa Rosa, Unión de Copacabana y Estudiantes de El Puesto, además de los Adultos Mayores que también la tuvieron en el Complejo privado ‘Los Olivos’.

La colaboración con elementos e Indumentaria a los primeros equipos de Juventud Unida, Central, participantes del Torneo Provincial 2019. Turísticamente el Intendente resaltó que fue un acierto indiscutido la compra de un colectivo Mercedes Benz 1114, el cual ha sido acondicionado de forma tal que funciona como “Bus Turístico” realizando actualmente el recorrido de dos circuitos turísticos, uno de la Ruta del Adobe y otro al complejo Termal La Aguadita; así mismo el Museo Arqueológico Municipal “Tulio Robaudi” es otro de los puntos estratégicos en cuanto al Turismo, donde quedó demostrado que en el año 2018 ingresaron un total de 4088 personas de diversas provincias como también de otros países tales como Chile, Australia, China, Japón, Francia y Alemania.

En cuanto a los empleados municipales manifestó 'que se les otorgó un incremento salarial en el 2018 de un 18 % más el blanqueo de un 40% sobre el básico y que al iniciar la gestión el básico era de $980 y lo llevaron en estos tres años a $2.500 y otorgaron un Bono de $ 2.500 para empleados de planta y el personal becado $ 1.000 y con ello las asignaciones familiares también aumentaron’. La recaudación propia del municipio desde Enero a Diciembre de 2018 fue de $7.874.279.18.

Sobre la Fiesta de La Vendimia 2019 fue contundente al decir que ‘Este año la fiesta tuvo 5 noches inolvidables que quedaran en nuestra memoria ratificando el éxito del año anterior posicionándose a nivel regional y nacional, permitiendo fortalecer económicamente al sector turístico, emprendedor y gastronómico’. Total de Ingresos por venta de entradas, espacios en el predio, auspicios, etc; $ 4.775.000. Total de Egresos por pago de artistas, gastos de organización, etc; $ 5.189.155. Resultado final: Saldo de Menos $ 414,155.

Rendición de las Instituciones que participaron: Cooperadora Hospital Zonal San Juan Bautista con una Ganancia de $ 28.398. C.S. y D. Racing Ganancia de $ 20.000; Club Juventud Unida una Ganancia de $ 11.000, Bomberos Voluntarios -$3.095. Vale mencionar que el Municipio había adquirido un Empréstito que tomó el Gobierno de la Provincia ante ANSES y que por una decisión federal de la Gobernadora, decidió cooparticipar con los Municipios. De ese dinero el municipio tomo parte para adquirir y equipar el parque Automotor sumando un Camión; una Maquina cargadora frontal; una Máquina motoniveladora; una Camioneta; Motocarros para las Delegaciones municipales; Planta Dulcera; Maquinaria para proyecto de curtiembre.

En obras, se utilizó para recambio de Luminarias a LED; Revalorización plaza principal; Moldes para Cordones Cuneta y Casa de La Mujer, etc. También habló sobre la preocupación de los vecinos por la situación del Hospital Zonal, a lo que manifestó: ‘Hemos sido respetuosos de la gente, compartiendo una realidad que muchas veces nos excede. Por eso, recurrimos a las autoridades del Ministerio de Salud y expusimos la problemática. Con este mismo criterio, estamos trabajando en el proyecto de creación del SAME municipal que voy a mandar a consideración del Concejo Deliberante. Pero vamos hacer todo, para que muy pronto sea Tinogasta el primer municipio de la Provincia en contar con un servicio de emergencia propio’, apuntó.

Sobre el final del mensaje, enumeró las distintas obras que realizarán en cada distrito de la Jurisdicción, pero contó con un énfasis en sus palabras, que en la Ciudad de Tinogasta se construirá el ‘Primer Complejo Deportivo Municipal que denominaran “Gigante Dormido”, un sueño de los jóvenes.

Además se trabajará con mejoras en los barrios de la Ciudad con asfaltado de 63 cuadras, recuperación de Espacios Verdes, mejoras en los accesos a los barrios, instalación de Juegos para niños, construcción del Playon Deportivo de la ESC. EPET. N° 3; Construcción de Canchita Barrial en los Barrios La Paz y 100 Viviendas; Sala de Prensa y Conferencias Municipal, Señalización Turística y Vial.

En su cierre dijo al público que “El futuro no se espera, no llega, el futuro se hace todos los días. Por eso, hoy no hay rincón de nuestra querida Tinogasta que no tenga una obra en marcha o inaugurada por esta gestión. Y esto lo digo con mucha humildad. Pero reconociendo el esfuerzo que hicimos todos.

Porque somos La Ruta del Adobe, porque somos Vendimia, porque somos El Paso de San Francisco, porque somos La Aguadita, porque tenemos un Futuro Gigante, a seguir trabajando”, con lo que dejó inaugurada las Sesiones Ordinarias del Poder Legislativo local.