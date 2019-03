¿Qué le pasó a la cola de Sol Pérez? Mirá el "accidente hot"

Sol Pérez es la figura del verano 2019. Instalada en Mar del Plata desde diciembre, por la obra de teatro Nuevamente juntos de la familia Bal que la tiene como vedette y de movilera de un programa de televisión, la modelo comparte en sus redes sociales sus días en la Costa Atlántica.

Sin tener que salir a aclarar rumores de romance y trabajando a full, la ex "chica del clima" disfruta de su tiempo libre en la playa con amigos y compañeros de elenco. Sin embargo, esta vez volvió a incendiar su cuenta de Instagram mostrando el accidente que tuvo en su cola.

"Me senté arriba de una ojota, así me quedó el Toto", escribió Sol para sus más de 4 millones de seguidores. La foto recibió cerca de 315 mil 'me gusta' y muchísimos halagos. Aunque también algunos usuarios la cuestionaron.

"¿Alguien me puede decir si esta chica es la misma que se enojó con un señor porque le sacaba fotos a su trasero en un móvil de televisión? ¿O es otra?", preguntó una seguidora. Es que a principios de febrero, mientras estaba haciendo un móvil para Gente opinando, la vedette vivió un incómodo momento al aire porque un hombre que estaba detrás filmaba su cola. "Señor, ¿qué está grabando usted?", le preguntó. El hombre, nervioso, aseguró que estaba haciendo un video para un compañero de trabajo, pero ella no se la dejó pasar.

De todas maneras, sus fanáticos bromearon con mensajes haciendo referencia a la marca de sus ojotas ya que tenía marcado "MM" y un corazón. "Este Mauricio Macri es diabólico, ¡mira la campaña publicitaria que se mandó!", le respondió, irónico, un seguidor.