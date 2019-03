Pablo Guiñazú colgó los botines. A los 40 años, el mediocampista de Talleres anunció su retiro en una conferencia de prensa de la que también formó parte Andrés Fassi, el presidente del conjunto cordobés. “Algo me dijo ‘es hasta acá, peladito, no fuerces nada, que se dé natural y disfrutá’. Es la decisión más difícil de mi vida", aseguró este viernes por la tarde.

El Cholo regresó a Talleres en 2016 y formó parte del equipo que logró el ascenso a la Primera Divsión. Ya sin chances de disputar una competencia internacional en este año (La T viene de quedar afuera de la Libertadores), Guiñazú decidió anunciar su retiro del fútbol profesional.

“Es un momento que me encuentra con una felicidad plena, la decisión más difícil de mi vida porque lo único que sé hacer es jugar al fútbol. Hoy estoy parado acá delante de todos con una alegría inmensa. Jamás dormí tan bien como estas dos noches. Algo me dijo ‘es hasta acá, peladito, no fuerces nada, que se dé natural y disfrutá’. Confesé que hasta acá llegaba y no tiene que ver con el resultado en Chile. Estoy acá para decir un gracias enorme”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa.