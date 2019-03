El ministro Dusso declaró por la causa de los retornos

El ministro de Obras Públicas se presentó ayer ante el Juzgado Federal en el marco de la causa que lo tiene como imputado de ser partícipe primario del delito de concusión. El funcionario estuvo poco más de una hora en el juzgado y negó las acusaciones en su contra.

A su salida evitó dialogar con la prensa mientras que su abogado Ramón Robledo respondió escuetamente las consultas periodísticas.

El letrado comentó que en su declaración, Dusso “negó el hecho, demostró su inocencia e hizo referencia a todas las pruebas que acreditan que no tiene absolutamente nada que ver con el hecho que le atribuyen”. Además, señaló que no existe “absolutamente ninguna prueba en su contra” y que los hechos relatados por los empresarios Jorge Marcolli y Fernando Rivera “son inexistentes” Por último, dijo que de la declaración del principal imputado, el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, “no surgió absolutamente nada” que complique la situación de Dusso.

Contreras podría resolver la elevación o no a juicio de la causa dentro de los próximos diez días.