Productores temen que obra de riego multimillonaria no funcione

La obra de “Modernización de los Sistemas Productivos y de Riego en Rincón” se licitó en 2012, con un plazo de ejecución de dos años pero hasta la fecha no entró en funcionamiento y los productores nogaleros de la zona temen que esto nunca se concrete debido a que, según sostienen, la obra presenta muchas deficiencias que no son solucionadas por la empresa CEOSA, a cargo de la obra.

La preocupación de los productores, que se encuentran asociados al Consorcio de Regantes de Rincón (Pomán), también se debe a que creen que la empresa entregó la obra y que si el plazo de garantía se cumple, no podrán reclamar por los defectos que pueda tener.

En diálogo con LA UNION, la productora Clara Toledo indicó que desde el año pasado “están probando la obra pero cuando hacen las pruebas se rompe en diferentes sectores, demoran mucho en arreglarlos y se vuelven a romper. Por ejemplo, de los tres reservorios que tiene el sistema, a dos se les rompieron las cañerías principales y en el otro reservorio no les funciona una válvula. Uno supone que es normal que en las pruebas se rompan y se arreglen las cosas pero el problema es que se observa una gran deterioro de la obra”.

En este sentido, puso como ejemplo que “el azud nivelador que tiene el sistema tiene un deterioro notable. Después de la última creciente los hierros quedaron al aire, se llevó parte del cemento. Hay lugares en donde el hormigón está partido y así un sin fin de errores que uno lo ve a simple vista y sobre todo cuando abren la llave para que funcione el sistema, no funciona”.

El propósito de la obra es mejorar la captación y conducción de agua; mejorar las condiciones tecnológicas de producción, comercialización y gestión de las Unidades de producción de los productores nogaleros; y fortalecer, modernizar y mejorar la gestión hídrica. “Es una obra inédita en la provincia, muy ambiciosa con una tecnología muy cara pero se ven muchas irregularidades y no nos informan bien”, se quejó Toledo.

Además, comentó que una vez que la obra entre en funcionamiento, para poder ser utilizada por los productores, estos deben realizar una importante inversión en sus fincas pero no se animan a realizarla porque no saben si el sistema funcionará o no. “Estamos muy preocupados porque nosotros para poder ser usuarios de esta obra tenemos que hacer una inversión particular que por hectárea nos sale cerca de 100 mil pesos. En mi caso son 4 hectáreas y para hacer una inversión de 400 mil pesos tengo que sacar un crédito. Nosotros queremos hacer la inversión pero no nos da la seguridad el sistema de que esto vaya a funcionar. Lo mismo le pasa a los demás productores”, indicó.

A su vez, señaló que tanto desde la empresa como desde el Gobierno provincial no responden a las preocupaciones de los productores y “siempre ocultaron información a los regantes”.

“Como todo procedimiento administrativo, esta es una obra que también tiene su garantía, nosotros necesitamos que la pongan en funcionamiento a la obra porque sino tenemos que hacer valer la garantía. La empresa tiene que venir y hacer bien la obra”.

Para la modernización del sistema de riego, Nación obtuvo financiamiento del BID y se acordó que la ejecución se realizaría a través del Prosap. De acuerdo al sitio web de este organismo, la obra tiene un monto total ejecutado de 3.249.333 dólares de un total presupuestado de 3.709.537 de dólares.