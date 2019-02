Encubrimiento en la causa AMIA: absolvieron al ex presidente Menem

El ex presidente Carlos Menem fue absuelto en el juicio por encubrimiento al atentado a la AMIA. En cambio, fueron condenados el ex juez Juan José Galeano y el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy. También fueron condenados los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y el reducidor de autos Carlos Telleldín.

Por la mañana, Menem y Anzorreguy tuvieron oportunidad de decir sus últimas palabras pero no hablaron. "No, ninguna. Muchas gracias", contestó el ex presidente cuando el juez Jorge Gorini le preguntó si iba a decir sus últimas palabras. Menem fue acompañado a los tribunales de Comodoro Py por su hija Zulemita.

El veredicto estuvo a cargo de los jueces Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel.

El atentado a la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994 y 85 personas fueron asesinadas y 151 fueron heridas. Galeano fue el primer juez del caso hasta que en diciembre de 2003 fue apartado. Y en agosto de 2005 fue destituido del cargo en un juicio político por su mal desempeño en el expediente.

La investigación que había hecho el juez Galeano llegó a juicio oral y en esa instancia el tribunal oral anuló el expediente por las irregularidades que se detectaron.