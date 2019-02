Mañana a las 9 am se realizará la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante capitalino en el Complejo Cultural Urbano Girardi. En la ocasión, el intendente Raúl Jalil dará su discurso e informe anual ante las autoridades del Concejo.

La convocatoria general para la asamblea parlamentaria es a las 9 am. No obstante, la transmisión en vivo a través de las redes sociales del municipio se realizará desde las 8.30 am. Se podrá seguir a través de la página de Facebook “Catamarca Ciudad Muni”.

La apertura de sesiones contará con la presencia de autoridades provinciales y nacionales, y el intendente Jalil hizo extensiva la invitación a toda la comunidad para participar del acto de apertura ya que durante el mismo se dará el balance general de gestión municipal.