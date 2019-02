Horóscopo del día jueves 28 de febrero de 2019

ARIES - Podrías ser un excelente juez. Eres capaz de considerar todos los aspectos de una situación. Esto es un poco una bendición y una maldición, ya que puede hacer que sea difícil llegar a una decisión. Hoy te podrías enfrentar al reto de reconsiderar las decisiones anteriores. Los contratos deben ser revisados y crearse otros nuevos. Los compromisos previos necesitan ser revaluados. Esto es agotador, pero es necesario si quieres seguir adelante.

TAURO - El hecho de que una persona forme parte de tu vida no significa que sea una persona fiable para siempre. La gente cambia, al igual que las situaciones. Es posible que esta persona ya no fuese una saludable influencia para ti, en cuyo caso ponerle fin a la relación es lo mejor. Vas a tener que ser más adaptable, porque hay más cambios en el horizonte, sobre todo en lo que a tu carrera se refiere.

GÉMINIS - Puede ser difícil liberarte de los viejos hábitos y creencias, incluso a medida que nuevas y mejores formas de pensar luchan por hacerse un hueco. Ha llegado el momento para poder hacer esto. Puede que te resulte difícil confiarles tus sentimientos a otras personas, pero una conversación franca con amigos cercanos hará mucho para aliviar tu mente

CÁNCER - Siempre sospechaste que tu trabajo podría llevarte a la locura, pero nunca se te ocurrió que también podría hacer que te enfermases. ¿Realmente vale la pena? Es posible que te estés haciendo esta pregunta hoy. Afortunadamente, tus talentos se aplican a varias profesiones. ¿Por qué no le echas un vistazo más de cerca a otros campos? De un modo u otro, es evidente que el cambio está llegando.

LEO - ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te entregaste a una buena ración de uno de tus placeres favoritos? Es hora de dejar que la persona joven que llevas dentro salga a jugar hoy. Come ese chocolate o lee esas revistas sin sentido. Has estado tomándote la vida demasiado en serio últimamente. Incluso los adultos tienen derecho a disfrutar de los placeres de la juventud de vez en cuando.

VIRGO - Si te sientes como si estuvieras tratando de hacer pasar una clavija cuadrada por un agujero redondo, probablemente tengas razón. Si estás teniendo dificultades personales o profesionales, hay momentos en los que simplemente no vale la pena esforzarse tanto. De hecho, es a menudo una señal de que hay algo fundamentalmente malo en la relación. Trata de adoptar una actitud más filosófica. Si debe funcionar, lo hará.

LIBRA - Realmente no se puede decir que tengas dificultades para tomar decisiones respecto a tu vida amorosa. Eres una persona apasionada y crees en el amor a primera vista. ¡Probablemente eres quien ama más espontáneamente en tu círculo inmediato! Añade a esto que estás entrando en un período en el que las emociones se intensificarán. Todos los elementos están ahí para encender tu creatividad en todos los aspectos de tu vida.

ESCORPIÓN - Por difícil que pueda ser para ti hacerle frente a todos esos proyectos que has dejado de hacer, tienes que saber que serás libre de seguir adelante una vez que estén completados. Gente de tu pasado se hará notar ahora. Tal vez se presenten para pagar una vieja deuda, o posiblemente solicitar una devolución de tu parte. No abandones tus sueños. Una vez que hayas abierto un camino para ellos, es más probable que se hagan realidad.

SAGITARIO - Podrías vivir un momento de descubrimiento a medida que, inesperadamente, acontecimientos de tu pasado emergen a la superficie de tu mente y se cristalicen de forma nueva y sorprendente. De repente, tienes una idea clara de cómo estos sucesos pasados afectan a tu comportamiento actual. Puedes utilizar este nuevo conocimiento para realizar un cambio.

CAPRICORNIO - A veces es más fácil cuidar de los detalles mundanos de la vida que levantar los ojos y ver el panorama completo. Por ejemplo, lo más probable es que no tengas una sensación de complacencia en el trabajo. ¿Podría ser que no estés en el trabajo adecuado o en la carrera profesional correcta después de todo? Ocuparte con trivialidades no es la manera de evitar responder a la pregunta.

ACUARIO - El cambio está en el aire. Si se trata de un cambio radical de fe o un cambio importante en tus objetivos de vida, prepárate para una profunda transformación. Es probable que se deba al hecho de que ahora tienes más libertad para hacer lo que quieres, cuando quieres. Tal vez una ganancia financiera inesperada ha hecho que esto sea posible.

PISCIS - Es hora de volver a llenar el pozo de tu alma. Pasas tanta parte de tu vida al servicio de los demás que es natural que a veces sientas agotamiento. En lugar de tratar de dejar atrás este sentimiento y seguir como si nada ocurriese, considéralo una señal de que algo anda mal. Admite si sientes que no te aprecian lo suficiente. Has pasado demasiado tiempo anteponiendo la felicidad de los demás antes que la propia. Es hora de cambiar tus prioridades.