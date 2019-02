Lucía Corpacci entregó maquinaria agrícola a productores de Capayán

La gobernadora Lucía Corpacci visitó ayer la localidad de Colonia del Valle en el departamento Capayán para entregar maquinaria agrícola por un valor total de $ 3.347.400 a los integrantes de la Asociación de Productores Catamarca. También otorgó créditos a productores y el Ministerio de Producción firmó un convenio con el Banco Credicoop.

El Programa Hortícola Provincial que lleva adelante Producción, a través del Programa de Desarrollo Rural incluyente, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, tiene como objetivo respaldar y fortalecer a los productores catamarqueños.

En ese sentido, desde la cartera que conduce Daniel Zelarayán explicaron que “se busca promover la mejora de las condiciones sociales y productivas de esas familias rurales y el incremento de sus ingresos, como resultado del aumento en la cantidad y la calidad de su producción, la inserción en cadenas de valor y la creación de oportunidades de trabajo”.

A su vez, destacaron que gracias al Programa Hortícola Provincial “se puede decir que el 70% de las hortalizas de hojas que se consumen en el Valle Central de Catamarca tienen su origen en nuestra tierra. Algo similar ocurre con el zapallito de tronco. Lo mismo con el tomate y el pimiento, donde aproximadamente el 40% se produce localmente, entre otros productos”.

Corpacci destacó el aporte realizado por el Gobierno y dijo que, en particular, con esta maquinaria los productores alivianan su trabajo y, además, reducen los costos, cuestión que también influye a la hora de la comercialización y le baja el c0sto a los productos en las góndolas. Si uno le acerca una maquinaria que le aliviana el trabajo, lo que llevaba tres días, ustedes lo pueden hacer en una mañana, y esa máquina se comparte con todos los pequeños productores. Seguramente, el precio del producto es menor. Ustedes son más competitivos y es más probable que la gente se lo compre”, señaló.

“Esa es la mirada que tenemos nosotros como política de gobierno. Queremos poder llegar a ustedes no con un monto de dinero que no sabemos mucho qué se hace, no con una demanda de todos los años por algo. Lo que queremos es trabajar junto con ustedes en lo que les aliviana la tarea, en lo que los ayuda en producir y a comercializar lo que ustedes producen”, indicó.