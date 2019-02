Aniversario del izamiento de la bandera: la historia de un día histórico y sus detalles

La historia argentina cuenta que el 27 de febrero de 1812 a orillas del río Paraná, en el entonces pueblo de Rosario, Manuel Belgrano izó por primera vez la bandera argentina. Este suceso, del que hoy se cumplen 207 años, quedó inmortalizado con un imponente monumento ubicado en cercanías del lugar donde ocurrió este histórico episodio. Pero ¿sucedió tal como lo cuentan los libros escolares?¿Por qué hay que considerar a este prócer como uno de los más importantes que tuvo el país? Consultado el historiador Daniel Balmaceda explicó: "Esta fecha tiene mucha importancia, más allá de la creación de un símbolo fundamental para los argentinos, porque es una demostración de que lo que se había iniciado en la Revolución de Mayo de 1810, donde se comenzaba a tomar un camino rumbo a la independencia, es decir que si bien a partir de 1810 había un gobierno autónomo, también desde ese momento el tema de la independencia dividía las opiniones.

Manuel Belgrano creó dos Baterías (conjunto de cañones para atacar a los barcos que navegaban el Paraná) llamadas Libertad e Independencia, en 1812, dado a entender que el camino que él imaginaba era ese. Inclusive con alguna resistencia por parte del Gobierno, que en ese caso era el primer Triunvirato, que no consideraba que se tuviera que poner de manifiesto tan claramente la intención que perseguían". En ese marco, prosiguió: "En cuanto Belgrano llegó a Rosario -que en ese momento era un pueblo- él le escribió al gobierno proponiéndole que el Ejército, no sólo el grupo del hombre que estaba con él, sino los que peleaban en el norte y en la Banda Oriental, utilizaran un distintivo, una escarapela de un tamaño mucho más grande del que conocemos, para poder diferenciarse dentro de un campo de batalla del enemigo. Eso era muy importante en esa época porque no todos tenían uniforme y si lo tenían, no había muchas diferencias con el de los realistas, así que la escarapela era de mucha utilidad porque daba como mensaje 'nosotros no somos ustedes, somos otros', y eso era un mensaje de mucho peso. Muy significativo en ese momento".

"Una vez que el gobierno central aceptó la propuesta de la escarapela, una semana después de haber mandado la carta, Belgrano hizo otra cosa que es decir que estaba lista una de las Baterías (Independencia) y quería tener una bandera con los mismos colores de la escarapela. Según la propuesta que había dicho él, era en color azul-celeste y blanca. Esa comunicación llegó a Buenos Aires en el momento en que ya había recibido instrucciones de partir para hacerse cargo del Ejército del Norte (que había sido derrotado y tenía que cambiar a su jefe). Por este motivo, al partir, Belgrano no se enteró de que el Primer Triunvirato le respondió que de ninguna manera iba a aprobar la información de él de haber creado una nueva bandera, y le enviaban en un chasqui desde Buenos Aires esa respuesta en una carta junto con una de las que se usaban en el fuerte, que era con los colores de España. Hasta aquí es la historia oficial", agregó el historiador.

Asimismo, Balmaceda señaló: "Lo que se debate en la historia es si efectivamente Belgrano enarboló una bandera el 27 de febrero. Rosario tiene el monumento a la bandera de 1957, la iconografía y las imágenes y láminas escolares muestran a Belgrano allí con la bandera flameando, pero lo cierto es que no se puede determinar que ese día se izó la bandera en ese lugar, no está definido. Inclusive hay tradiciones que indican que María Catalina Echevarría de Vidal es quien cosió la bandera. Entonces como uno duda si se cumplió el acto o si fue simplemente la carta lo que ocurrió. Se discute entonces si la hizo, o si la mandó a hacer y si el 27 de febrero estaba ahí". Tras el rastro de la bandera. "La realidad es que si esa bandera hubiese estado, no se sabe nada de ella. Puede ser que: vino el emisario del Triunvirato y se la llevó; o bien se la llevó el mismo Belgrano,o no se terminó de hacer. Se dice que cuando una bandera se crea para un batallón, esa misma sigue con el batallón todo el tiempo, entonces si él se fue debería haberla dejado en Rosario, pero no hay ningún registro que demuestre si esa bandera fue izada ese día o los posteriores. Lo que si se sabe es que meses después del viaje al norte, el 25 de mayo de 1812 él hizo bendecir una bandera celeste y blanca porque estaba convencido de que esa propuesta que había tenido había sido aprobada", explicó el autor de Espadas y Corazones. Al mismo tiempo, el historiador reveló otra curiosidad: "Nadie en la época de Belgrano, ningún contemporáneo suyo ni él mismo, lo mencionan como el creador de la bandera, sino que eso es una construcción posterior. No se duda que Belgrano fue el protagonista de la creación de la bandera, sin embargo, por todo esto de la correspondencia que cuento, no se tenía claro que la bandera que tenemos es la que había propuesto Manuel Belgrano. Por supuesto, hay una discusión acerca de si esa bandera eran dos o tres franjas y si eran verticales u horizontales. Hay mucho misterio e incógnitas alrededor de la creación de la bandera. Lo cierto es que él fue quien mencionó que había una necesidad de contar con un símbolo propio y de manifestar oficialmente los colores que correspondían".

"Belgrano es una figura central de la historia argentina que tiene muchísimo peso de 1810 a 1820, y que fue considerado al igual que José de San Martín, como una de las figuras de mayor importancia en el campo militar, siendo Belgrano un abogado que no había seguido la carrera militar y que lo tuvo que hacer por las necesidades de la patria. Al estudiar su persona, uno descubre todo el tiempo actitudes; conductas y posiciones que son muy adelantadas a su tiempo. Sin duda, cuando hacia 1860 se empezó a tratar a Belgrano como gran figura de la historia es porque empezó a descubrirse que era realmente una figura de la época de la independencia. Cuando decimos "prócer" es una palabra que le queda grande a muchos, pero sin dudas están entre ellos San Martín y Belgrano, ambos en el podio de nuestra historia", concluyó Balmaceda. (Fuente www.perfil.com).