Educación autoriza a alumnos a pasar de año con cuatro previas

Educación confirmó hoy que para este año se empleará el mismo esquema utilizado en el 2018 en cuanto a la cantidad de materias previas por alumno secundario. Por lo tanto se pasará de curso con cuatro previas y se habililtará una mesa especial de exámenes para finales de marzo.

El responsable de la cartera de Educación de la provincia, Daniel Gutierrez, indicó " a partir de los operativos Aprender 2017, se constató que la repitencia y la sobre edad no es buena ya que los chicos repitentes bajan su rendimiento. Es decir, lo contrario de lo que piensan algunas personas, volver a hacer el mismo año no ayuda, no mejora el rendimiento del chico".