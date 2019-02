Mercedes Ninci, sobre Natacha Jaitt: "La muerte no la hace buena"

La periodista Mercedes Ninci lanzó un comentario muy duro, a pocas horas de conocerse que el cuerpo de Natacha Jaitt había sido encontrado sin vida en un complejo en Benavidez. "Lo lamento por sus hijos, por su familia, pero no por ella", aseguró la panelista de Todas las tardes y recordó que le había iniciado una demanda judicial por calumnias e injurias a la exvedette.

Al aire en el ciclo de Canal 9, la cordobesa habló de la polémica que desató su declaración y ratificó su postura. "Yo no me reí de nadie. Lo lamenté mucho por su hijo y su hija, porque es muy difícil para un chico quedarse sin su mamá. Yo no soy de aquellos que cuando una persona vive tiene una mala imagen y cuando mueren pasan a santificarla. Para mí, sinceramente la muerte no la hace buena", manifestó.

"Yo lo lamento, porque el hijo me parte el alma, para la hija más grande también es muy duro. Hasta para Ulises (Jaitt), que estaba todo el tiempo con ella", agregó y dio por finalizado el tema. La guerra entre Ninci y la mediática se generó después de coincidir en la mesa de Mirtha Legrand. Jaitt disparó en varias oportunidades contra la periodista.

"Trabajaba de extorsionadora. La contrataba gente que quería datos de otras personas. Ella tenía que seducir a esa persona y luego apretarla. No es lo mismo una chica de la calle común que se acuesta con un empresario y le dice 'dame tanta guita que si no hablo con tu familia' que esta mujer que tenía una llegada increíble a los medios. Generaba un rating impresionante. Ella constantemente arengaba a sus seguidores de Twitter para que me atacaran. Tuve cientos de amenazas de muerte. La denuncié y después me cerraron Twitter. Fui muy perjudicada por esta mujer porque hablaba mal de mí en todos los medios", declaró la panelista en una entrevista con Radio Mitre tras enterarse de la muerte de la exvedette.