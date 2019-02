El plan de recortes del Gobierno nacional parece no tener fin. Ahora, el ajuste lo sufrirá Catamarca en materia habitacional, ya que desde Nación le confirmaron a las autoridades provinciales que aplicarán un recorte monumental en el presupuesto que tenía asignada la Provincia para la construcción de viviendas.

¿De qué magnitud será el recorte? De casi el 70% de lo presupuestado para este año. De esta manera, de los $ 400 millones que el Gobierno de la Provincia tenía destinado, ahora sólo contará con $ 126.687.011.

La información le fue confirmada al administrador del Insituto Provincial de la Vivienda (IPV), Dante López Rodríguez, por el director Nacional de Vivienda Social, Ramiro Masjuan, quien explicó que hay una posibilidad de que finalmente, los fondos que la ley de presupuesto estableció en esta materia para Catamarca, puedan restablecerse.

Según indicó López Rodríguez, la explicación realizada por Masjuan fue que el Gobierno nacional está realizando gestiones para obtener un nuevo crédito internacional. De concretarse este préstamo, Nación volvería a reconducir los más de % 270 millones que le quitó a Catamarca.

Sin embargo, esto no es seguro y recién habría novedades al respecto a mediados de este año.

En diálogo con LA UNION, López Rodríguez, no disimuló su malestar por el recorte de Nación a los fondos que corresponden a Catamarca por ley y dijo que, ante los reiterados incumplimientos del Gobierno nacional “hacen que uno dude que Nación cumpla con la palabra” de restablecer los fondos.

En esa línea, dijo que “es mucho lo que se le quita a la provincia con esto, casi el 70 % del presupuesto y añadió que desde 2015 a esta parte, el Gobierno nacional viene realizando un recorte “por goteo” que no permite que se finalicen viviendas que fueron licitadas entre 2014 y 2015.

Respuesta a Kerr

El titular de la Secretaría de la Vivienda de la Nación, Iván Kerr, dialogó con una radio local y se refirió a diferentes puntos. En ese marco, el funcionario nacional dijo que no es cierto que Nación no envíe fondos a Catamarca, ante la consulta de un periodista que citó a la gobernadora Lucía Corpacci durante la entrega de viviendas en Valle Hermoso, que fueron construidas por la Secretaría de la Vivienda de la Provincia.

En ese sentido, López Rodríguez aclaró que Corpacci se refería a la Secretaría de la Vivienda y no al IPV, ya que la primera efectivamente no recibe más dinero de Nación por el recorte realizado al infrabas, que financiaba obras de esa secretaría.

A su vez, recordó que debido a los ajustes que viene aplicando el Gobierno nacional en materia habitacional, en Catamarca no se pudo llamar a licitación para nuevas obras desde hace tres años.

“El IPV tenía presentados proyectos, los cuales no tuvieron crédito presupuestario el año pasado para poder llamar a licitación. Por eso no se llamó a licitación, porque Nación no tenía el presupuesto. Eran 800 viviendas entre Capital y el interior. Tenían la no objeción técnica pero no tenían crédito presupuestario”.

Iván Kerr, también señaló en esa entrevista radial que se había acordado con Corpacci la construcción de 400 viviendas pero el IPV debía cumplir con los requisitos de construcción que plantea el uso de energías alternativas. Sobre esto, López Rodríguez contó: “Nosotros teníamos la no objeción técnica y Nación a finales del año pasado cambió todos los requisitos en relación a la vivienda social y para que tengamos la no objeción técnica de estas viviendas nos piden un sistema constructivo distinto al que ya había aprobado”. A su vez, remarcó que dichas características encarecen más a las viviendas que cuestan casi un millón y medio de pesos, el cual debe aportar un 33 % la Provincia y el resto la Nación”, por lo que se puede deducir que si no tenían presupuesto para construir la viviendas que ya estaba aprobadas, al menos resultaría difícil que cuenten con fondos para construir otras que son más caras.

Por último, el titular del IPV se refirió al proyecto del Gobierno nacional de sancionar una nueva ley de vivienda, en donde se controle cómo se invierte el fondo de recupero de las viviendas entregadas y que las cuotas de los beneficiarios se actualicen y dejen de ser fijas. “Antes de hacer una ley, deben cumplir con los compromisos que tienen con la provincia. Uno de esos era un presupuesto de $ 400 millones y nos lo recortaron. No puede ser que se haya licitado en 2014 y 2015 y no se puedan terminar las viviendas porque fueron recortados los recursos”, cuestionó.