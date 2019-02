Tal como estaba previsto, en la mañana de ayer, se escucharon en el recinto de la Cámara Penal de Primera Nominación, los alegatos en el juicio por el homicidio de Mario Andrés Robledo y el intento de homicidio de su pareja, Juana Ballona.

La noche del 2 de abril del año 2017, el imputado, Raúl García llegó a bordo de una motocicleta al Casino y le disparó a la víctima, porque supuestamente le había robado la moto, propiedad de su hija, fallecida en un siniestro vial del estacionamiento del Casino.

El tribunal, por unanimidad, condenó a ocho años de prisión a García y a pagar, en concepto de resarcimiento económico a la viuda, de la víctima la suma de $500 mil pesos.

La audiencia que reanudó el juicio, abrió con el alegato del fiscal subrogante, Mauricio Navarro, quien mantuvo la acusación en contra de García y pidió la pena de 14 años de cárcel.

En sus argumentos, el funcionario hizo mención a que García tuvo en todo momento la intención de causar el resultado alcanzado al haber acudido al lugar a buscar a Robledo portando un arma de fuego.

Luego fue el turno de la Acción Civil, quien pidió en concepto de resarcimiento económico y daño moral más de un millón de pesos para la familia de la víctima y, finalmente, el abogado Pedro Vélez, defensa del imputado.

En líneas generales, el abogado pidió el cambio de carátula para ambas imputaciones, entendiendo que el homicidio simple agravado por el uso de arma debía ser considerado un homicidio en emoción violenta y el homicidio en grado de tentativa podría encuadrarse en el delito de abuso de arma.

En sus conclusiones, la defensa citó la pericia psicológica, tanto oficial como del perito de parte, que se escuchó durante el debate, donde concluyeron que García estaba en un estado de “vulnerabilidad emocional”. Por todo ello, al momento de pedir la pena consideró que debía ser de tres años de prisión.

Sentencia

Finalmente y tras deliberar, los jueces del tribunal develaron el veredicto pasadas las 12:30 de ayer. Por unanimidad y entendiendo el cambio de carátula de ambas imputaciones, lo condenaron a ocho años de prisión a Raúl García por los delitos de homicidio simple en estado de emoción violenta y abuso de arma con portación de arma de guerra,todo en concurso real. Conocido el fallo, se produjeron incidentes en la puerta de la cámara.

El denominado Crimen del casino, ocurrido en abril del año 2017, tiene como móvil el robo de una moto. Toda la escena de sangre quedó filmada en una de las cámaras de seguridad del hotel.

García llegó al Casino y efectuó varios disparos contra Robledo y su pareja, impactando uno de los proyectiles en el abdomen de la víctima quien murió luego en el hospital.

Malestar de familiares por el veredicto

Por disposición del presidente del tribunal, al momento de dictar el veredicto, no se les permitió a los familiares de Varela ingresar a la sala, pero permanecieron en el ingreso. Fue allí donde protagonizaron algunos desórdenes, al enterarse que García sólo pasaría ocho años en la cárcel.

“No es una justicia justa. Sólo ocho años y se llevó la vida de mi hermano. Catorce años sin ningún beneficio estaba bien, ¿Por qué le tuvieron que bajar si él no le hizo nada, no le sacó nada?”, fueron las declaraciones de la hermana de Robledo al finalizar la sentencia. Otras dos mujeres que estaban en la cámara debieron recibir asistencia del SAME.

